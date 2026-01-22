Sjuksköterska till Mobilt team närsjukvård Ystad
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-01-22
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Ystad
, Trelleborg
, Lund
, Burlöv
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Mobilt team Närsjukvård i Ystad fortsätter att växa - och nu söker vi en erfaren och trygg sjuksköterska som vill vara med och utveckla teamet tillsammans med oss. Vi får allt fler uppdrag och behöver stärka upp teamet med ytterligare en kollega som brinner för personcentrerad vård och vill arbeta med patientbesök i hemmet.
Mobilt team Närsjukvård är en del av den nära vården och arbetar för att patienter ska kunna få trygg, säker och kvalitativ vård i sitt eget hem i stället för på sjukhus. Teamet består av sjuksköterskor, läkare och kurator som arbetar tätt tillsammans. Vi har ett nära samarbete med vårdcentraler, hemsjukvård, ambulans och sjukhus. Arbetet präglas av samverkan, flexibilitet och omtanke, med patientens behov som självklar utgångspunkt.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till Mobilt team närsjukvård i Ystad.
Rollen som sjuksköterska innebär självständigt arbete där du gör egna hembesök eller besök i team. Du deltar aktivt i planering i patientens vård tillsammans med teamet och samverkar med övriga vårdgivare/samverkanspartners. Dina arbetsuppgifter består av att utföra sjukvård i hemmet och arbetet kan till exempel innebära intravenös antibiotikabehandling, intravenös vätskebehandling samt blodtransfusion. Medverkan i verksamhetens utvecklings och förbättringsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad.
• Engagerade kollegor och ett öppet arbetsklimat.
• Möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet i utvecklingen av nära vård.
• Flexibilitet och variation i vardagen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du några års erfarenhet av arbete inom den somatiska vården. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då vi bedriver vård i patientens hem eller på särskilt boende är även giltigt B-körkort ett krav.
För att trivas hos oss behöver du, utöver goda yrkeskunskaper, vara trygg i din yrkesroll, ha lätt för att samarbeta och trivas med både teamarbete och självständigt arbete. Du arbetar ständigt med patient och närstående i centrum. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt, är lyhörd samt initiativtagande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Maria Lundin, Enhetschef 0724-64 56 16 Jobbnummer
9698601