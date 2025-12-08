Sjuksköterska till Mobilt team närsjukvård Malmö och Trelleborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-12-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Malmö
, Burlöv
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och vidareutveckla vår nya enhet Mobilt team närsjukvård i Malmö/Trelleborg? Då är du välkommen att söka denna spännande och utvecklande tjänst.
Mobilt team närsjukvård Malmö/Trelleborg har nu varit igång under 1 år och är en del av den Nära vården i Malmö/Trelleborg. De vårdaktörer som ingår är Sus Malmö, Trelleborgs sjukhus upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler, samt andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen i respektive kommun.
Mobilt team närsjukvård är en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare. Teamet erbjuder en trygg, tydlig och tillgänglig sjukvård i hemmet, i stället för sjukhusvård, där teamet kan bedöma, planera, ordinera och utföra insatser. Vården är specialiserad utifrån varje enskild patients behov och målet är att erbjuda patienter kvalificerad vård såväl medicinskt som psykosocialt.
Teamet utgår från lokaler i Malmö och består av läkare, sjuksköterska, kurator samt medicinsk sekreterare.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt och nystartat team.
Rollen som sjuksköterska innebär självständigt arbete där du gör egna hembesök eller besök i team och utför sjukvård i patientens hem. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner och samverkar med andra vårdgivare. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.
Vi är stolta att få möjligheten att starta en vårdform där fler kan få mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta dig som är intresserad av att bygga verksamheten och vill bli en del av vårt team.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
• Engagerade kollegor och ett öppet arbetsklimat
• Möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet i utvecklingen av nära vård
• Flexibilitet och variation i vardagen
Arbetstiderna är klockan 08:00-17:00, måndag - söndag.
Önskeschema och helgtjänstgöring var 5:e helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med några års yrkeserfarenhet. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då verksamheten består av vårdplatser i patientens eget hem eller på särskilt boende, är giltigt B-körkort ett krav för tjänsten. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat inom primärvården eller kommunal hemsjukvård, då vi önskar en bredd av kompetens och bakgrund i teamet.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och lätt för att möta människor på olika plan. För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut samtidigt som du uppskattar att arbeta i team. Vi värdesätter en positiv grundinställning samt vilja att vara delaktig i vårt utvecklingsarbete med vårt nya mobila team. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Jeanette Hellberg, Enhetschef 040-33 56 73 Jobbnummer
9632321