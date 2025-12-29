Sjuksköterska till Mobilt team närsjukvård i Hässleholm
Gör skillnad. Varje dag.
Mobilt team närsjukvård finns på flera ställen i Skåne och upplevs mycket positivt, både av patienter och medarbetare. I juni 2024 startade vi teamet i Hässleholm som har upptagningsområde Hässleholm, Osby och Perstorps kommun. De vårdaktörer som ingår är Hässleholms sjukhus, Läkarbil Skåne, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen i respektive kommun.
Mobila team närsjukvård är en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare. Teamet erbjuder en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som har behov av sjukvård i hemmet i stället för sjukhusvård där teamet kan bedöma, planera, ordinera och utföra insatser. Vården är specialiserad utifrån varje enskild patients behov och målet är att erbjuda patienter kvalificerad vård såväl medicinskt som psykosocialt. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, kurator och medicinsk sekreterare.
Mobilt team närsjukvård är en del av förvaltningen Nära vård och hälsa där vi möter och bedömer patienter i hemmet som en del i omställningen mot en mer nära vård.
Nu växer vår verksamhet och vi vill bli fler sjuksköterskor i vårt team i Hässleholm. Vill du vara med och forma framtidens vård? Varmt välkommen till oss.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att utföra sjukvård direkt i patientens hem. Vårt mål är att bedöma och behandla på plats, där du får en central roll i att planera och samordna patientens dagliga vård tillsammans med andra professioner. Du kommer även att samarbeta med olika vårdgivare för att säkerställa bästa möjliga vård.
Utöver det kliniska arbetet förväntas du delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete, där din erfarenhet och kreativitet blir viktiga för att bygga och förbättra vår vårdform.
Vi är stolta över denna nya vårdform som ger fler möjlighet att få vård i sitt hem, och vi letar efter dig som är driven, engagerad och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vårt team arbetar i nära samarbete med Mobilt team närsjukvård Kristianstad. Verksamheten bedrivs måndagar till söndag, 08:00 till 17:00, och dina arbetstider förläggs inom de ramarna.
Välkommen att bli en del av vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har också tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska. För den här tjänsten är det även ett krav att du har B-körkort, då vården bedrivs i patientens hem. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet eller specialistutbildning inom något av följande områden: internmedicin, infektionssjukvård eller primärvård då vi önskar en bredd av kompetens i teamet.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt att möta människor på olika plan. För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut samtidigt som du uppskattar teamarbete. Vi värdesätter en positiv grundinställning samt vilja att vara delaktig i vårt utvecklingsarbete med vårt nya mobila team. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, så skicka din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
