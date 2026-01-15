Sjuksköterska till Mobila teamet Gubbängen
2026-01-15
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram och vi satsar fortsatt ambitiöst på utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, personcentrering, vårdprocesser och naturligtvis personalen. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som vill kunna erbjuda våra patienter en god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är i uppstart av Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla öppenvårdsmottagningar- och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Om Psykosmottagning Gubbängen
Vi är en personalgrupp som brinner för patienter med psykossjukdomar. Viktiga värderingar för oss är patientens fokus samt tillgänglighet, gott bemötande och patientupplevd kvalitet. Psykosmottagning Gubbängen tar emot patienter med psykossjukdom som främst bor i stadsdelarna Farsta, Skarpnäck och Vantör. Mottagningen består av specialistläkare, Casemanagers, ett mobilt team och en sjuksköterskemottagning. Därtill arbetar paramedicinare och sekreterare på mottagningen. Totalt är vi ca 30 personer.
Ditt arbete som sjuksköterska i Mobila teamet
Arbetsmetoden baserar sig på "Mindre intensiv Casemanagement i form av resursmodellen" och betonar kontinuitet och flexibilitet i bemötandet av en patientgrupp med varierande vårdbehov. Mobila teamet arbetar främst på uppdrag av mottagningens Casemanagers eller i vissa fall på uppdrag från allmänpsykiatriska mottagningar inom kliniken. Uppdragen kan vara av varierad art. Administration av läkemedel till patienter i hemmet och på boenden är en stor del av arbetsuppdraget. Andra uppdrag kan bestå i hämtning av patient till mottagningens medicinmottagning eller stödja patienten i funktioner som bidrar till att upprätthålla och främja god hälsa samt även injektioner i hemmet. Vi arbetar i datajournalsystemet TakeCare.
Våra förväntningar på dig
Arbetet kräver god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Flexibilitet och servicekänsla är viktigt. Det krävs en förmåga att kunna möta människor i skiftande mående, både i patientens hem och på mottagningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser att du har tidigare vårderfarenhet gärna inom psykiatrin.
Krav:
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort och körvana.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården. Som arbetsgivare är vi måna om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid och ett friskvårdsbidrag på 5000kr. Tjänsten är tillsvidare, 100 % med 38:15 timmars arbetsvecka. Schemat består av dagspass, kvällspass och helgpass (2 helger av 5).
Låter det intressant?
Varmt välkommen att ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
