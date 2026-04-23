Sjuksköterska till Miriamhemmet äldreboende i Tensta
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt nio äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
I november 2026 öppnar Miriamhemmet, ett helt nytt vård- och omsorgsboende inom Ersta diakoni, i det nya området Tenstaterrassen. Miriamhemmet kommer att omfatta 80 moderna lägenheter fördelade på åtta avdelningar och sex våningsplan, med ljusa gemensamhetsutrymmen, balkonger på varje avdelning och en stor grönskande takterrass. Boendet kommer att vara anpassat för både somatiska och kognitiva sjukdomar.
Att starta upp ett nytt äldreboende innebär att vi tillsammans bygger upp arbetssätt, rutiner och kultur från grunden. Det ger dig en unik möjlighet att påverka hur vi arbetar och vara med och skapa en meningsfull vardag för de boende - redan från start.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss har du ett övergripande ansvar för omvårdnaden och den medicinska kvaliteten. Du samarbetar nära med fysioterapeut, arbetsterapeut och övriga professioner, där ni tillsammans arbetar utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt - med fokus på att stärka varje människas förmågor, delaktighet och livskvalitet. I ditt arbete ingår bland annat att:
planera, genomföra och följa upp omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov
ansvara för den medicinska kvaliteten och säkerställa god och säker vård
handleda och arbetsleda omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet
vara omvårdnadsansvarig för två avdelningar
samverka med läkare och övriga professioner kring den boendes vård
ha kontakt med och stödja anhöriga
bidra till utveckling av arbetssätt och kvalitet i verksamheten.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med övriga professioner. Du ingår i den lokala ledningsgruppen, i verksamhetens förbättringsråd och deltar i teammöten på avdelningarna.
I uppstartsfasen får du en viktig roll i att etablera strukturer och arbetssätt för omvårdnaden. Du kombinerar ditt kliniska ansvar med att bidra till teamets utveckling.
Du arbetar dagtid måndag-fredag samt var tredje helg.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp något nytt och som motiveras av att få påverka. Du trivs i en föränderlig miljö, är flexibel och tar initiativ.
Du är trygg i din yrkesroll, arbetar strukturerat och bidrar till hög kvalitet i omvårdnaden. Du tycker om att handleda kollegor och skapa engagemang i teamet.
Framför allt har du ett varmt och respektfullt bemötande - mot både boende och kollegor - och delar vår värdegrund om att se hela människan. Hos oss förenas professionalism, tillit och hopp i allt vi gör.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
har goda datorkunskaper.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och med personer med kognitiv svikt.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Elisabeth Forssén, Verksamhetschef, elisabeth.forssen@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Vårdförbundet Ersta diakoni, vardforbundet@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7612653-1962899".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
Kallingegatan 13
163 67 SPÅNGA Arbetsplats
Ersta diakoni
9871736