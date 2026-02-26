Sjuksköterska till Minnesteamet - Ystads kommun
Ystad kommun / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-02-26
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i ett sammanhang där ditt engagemang verkligen betyder något?
Nu söker vi en sjuksköterska till vårt Minnesteam i Ystads kommun, ett uppdrag där du får möjlighet att möta människor i deras egen vardag och bidra till trygghet, kvalitet och livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom.
Du kommer att arbeta i Ordinärt boende och ingå i ett kompetent och välfungerande team med tre andra sjuksköterskor. Ett positivt och engagerat team som trivs tillsammans, stöttar varandra och delar en stark vilja att göra skillnad. Hos oss möts du av arbetsglädje, professionalism och ett genuint patientfokus.
Som sjuksköterska i Minnesteamet har du ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag där du bedömer, planerar, genomför och följer upp omvårdnadsinsatser utifrån patientens behov. Du utför medicinska bedömningar, samordnar insatser kring patienten och ansvarar för delegering. I rollen ingår även handledning av sjuksköterskestudenter, vilket ger dig möjlighet att bidra till framtidens vård.
En central del av arbetet är att planera och koordinera hälso- och sjukvårdsinsatser med helhetssyn på individen. Du har en nära och betydelsefull kontakt med anhöriga och skapar trygghet genom lyhördhet, tydlig kommunikation och ett varmt bemötande något du ser som en självklar och meningsfull del av ditt uppdrag.Kvalifikationer
Krav:
* Legitimerad Sjuksköterska med erfarenhet av yrket.
* B-körkort.
* God datorvana.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom ses som meriterande.
För att trivas i rollen som sjuksköterska krävs att du är noggrann, kan anpassa dig efter situationen och har en helhetssyn kring patienternas behov. Arbetet som sjuksköterska hos oss kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet.
Bifoga din legitimation från socialstyrelsen för att underlätta rekryteringsprocessen
Arbetstiderna är vardagar med tjänstgöring två av tio helger. Under helgen kommer du att arbeta över hela kommunen, inklusive särskilt och ordinärt boende samt LSS och socialpsykiatrin
Vi tillämpar löpnade urval och intervjuer så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Bemanning och Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se 0411-57 70 23 Jobbnummer
9765794