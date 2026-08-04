Sjuksköterska till Minnesmottagningen i Uddevalla
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Uddevalla Visa alla sjuksköterskejobb i Uddevalla
2026-08-04
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
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eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Minnesmottagningen
Minnesmottagningen på Uddevalla Sjukhus är en specialistenhet som ansvarar för utvidgade demensutredningar inom NU-sjukvårdens upptagningsområde.
Vårt uppdrag är att utreda personer med kognitiv problematik, där primärvården gjort den basala demensutredningen och det krävs vidare utredning.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i ett team som består av specialistläkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, medicinsk sekreterare och enhetschef. Arbetet består av patientbesök på mottagningen eller digitala besök.
Arbetet innebär att vara en del i utredningar och bedömningar på mottagningen. Du kommer i kontakt med både patienter och deras anhöriga, såväl på mottagningen som vid digitala besök. Frågeställningarna är varierande och ställer krav på kreativitet, flexibilitet och förmåga att arbeta i grupp.
Arbetstiderna är förlagda dagtid under vardagar, kl. 08:00-16:45, med flexram. Vi erbjuder dig omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med kompetenta medarbetare som värnar om god sammanhållning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som uppskattar att arbeta i team.
Du är trygg i din profession och har lätt för att möta människor och har god förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du är samtidigt självständig och tydlig i din profession samt ambitiös och målinriktad. Verksamheten ska genomsyras av ett gott bemötande, hög tillgänglighet och kvalitet. Erfarenhet av arbete på Minnesmottagning värdesätts högt. Stor vikt läggs också vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Kliniskt basår
Som nyexaminerad sjuksköterska ingår du i Kliniskt basår med regelbundna mentorsamtal på avdelningen. Läs mer om det kliniska basåret här: Ny i din yrkesroll - NU-sjukvården
Möjlighet finns att utnyttja Epassi för friskvårdsbidrag på flertalet anläggningar. Rabatt på årskort via Västtrafik för dig som pendlar, förmånscyklar via bruttolönavdrag samt fri öppen hälso- och sjukvård.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Öppenvård, Minnesmottagning Kontakt
Enhetschef
Niklas Galligani 010-4356012 Jobbnummer
10021144