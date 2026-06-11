Sjuksköterska till Minnesmottagning specialiserad i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter din nästa utmaning där du kan utvecklas både i din profession och som person? Vill du bli en del av ett sammansvetsat och motiverat team som arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling? Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vårdenhet (VE) minnessjukdomar är en specialistmottagning som erbjuder utredning och behandling av minnesstörningar samt misstänkta demenstillstånd/kognitiv svikt hos såväl äldre som yngre patienter. Vår verksamhet bedrivs i helt nya lokaler centralt belägna vid Triangeln i Malmö. Vi har en väl utbyggd öppenvård med specialistmottagning, mobila öppenvårdsteam och enheten minneshälsan. Till vår verksamhet hör också en enhet för kliniska läkemedelsprövningar.
Hos oss bedrivs världsledande forskning och undervisning med stark klinisk anknytning, vilket genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar i nära samarbete med primärvård, kommun och övriga verksamhetsområden inom Skånes universitetssjukhus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven och engagerad sjuksköterska till vår verksamhet. Här finns gott om plats för nytänkande och stora möjligheter till utveckling!
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du bland annat med mottagningsarbete och egna patientbesök med kognitiv testning, samtal och bedömningar. Du är en viktig del av teamet runt patienten vad gäller utredning, uppföljning och behandling. Vidare arbetar du med stödjande och rådgivande samtal med patienter, närstående och andra vårdgivare. På mottagningen är vi också delaktiga i utbildning samt undervisning av blivande kollegor. Du har tillsammans med dina kollegor ett nära samarbete med övriga professioner inom verksamhetsenheten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har kunskap om minnesstörningar och demenstillstånd. Därtill är det önskvärt att du har erfarenhet av rådgivande samtal med både patienter, närstående samt andra vårdgivare.
Du som söker har ett brinnande intresse för att arbeta med specialiserad sjukvård inom området minnessjukdomar. Du har lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och kan anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna kräver det. Att arbeta med människor är något du trivs med och du har ett lyhört och professionellt bemötande. Vi värderar även din förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Därtill bidrar du till ett gott samarbete genom ett starkt engagemang, god kommunikation, positiv inställning och delar med dig av din kunskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varm välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Vårdförbundet
Katarina Balcker 040-335633 Jobbnummer
9959445