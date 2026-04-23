Sjuksköterska till midnattssolens Jokkmokk - Tjäna upp till 100 000kr
Är du en legitimerad sjuksköterska som söker ett äventyr utöver det vanliga? Vill du kombinera ett professionellt utmanande arbete med storslagen natur och frisk fjälluft? Jokkmokks kommun söker nu förstärkning till hälso- och sjukvårdsenheten!
Hos oss i Jokkmokk blir du en del av ett kompetent team där arbetsglädje och stolthet är kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna kollegor och en patientfokuserad vård som gör skillnad på riktigt.
Om uppdraget
Som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt men i nära samarbete med andra legitimerade professioner och vårdpersonal. Arbetet är personcentrerat och förebyggande för att stärka hälsan hos våra patienter inom vård- och omsorgsboende, hemsjukvård och funktionshinder.
Fokus: Huvudsakligen natttjänstgöring (kl. 21.00-07.00), men vid behov finns goda möjligheter till dag- och kvällspass.
Arbetstider: Schemalagd tid inklusive vardagar, helger och jourtid (ensamarbete förekommer på jourtid).
Plats: Jokkmokk - med fjällen och naturen som din närmaste granne.
Vi erbjuder dig:
Konkurrenskraftig lön: Upp till 100 000 kr, OB tillkommer
Äventyr på fritiden: Utnyttja fantastiska möjligheter till fiske, vandring, snöskoter, jakt och skidåkning i både skogs- och fjällmiljö.
Boende
En varm gemenskap: En trevlig arbetsplats där vi stöttar varandra.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt driv, positiv energi och trivs med att arbeta i team såväl som självständigt. Du har förmågan att göra kvalificerade omvårdnadsbedömningar och dokumenterar med precision.
Krav för tjänsten:
Legitimerad sjuksköterska (kopia på legitimation bifogas).
Giltigt B-körkort för manuell växellåda.
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
God datavana (Office-paketet, Outlook, Windows).
Erfarenhet av kommunal verksamhet och vana av självständiga bedömningar.
Utdrag ur belastningsregistret samt IVO/HOSP/HSAN.
Meriterande:
Kunskap i journalsystemen Combine, Pulsen Combine, Pascal och NPÖ.
Tillgänglighet för längre arbetsperioder.Publiceringsdatum2026-04-23Så ansöker du
Tillsättning sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Skicka ditt CV och referenser till oss redan idag.
Välkommen till en sommar i Jokkmokk där jobbet är lika spännande som omgivningen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Paolos@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jokkmokk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
