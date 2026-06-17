Sjuksköterska till meningsfullt arbete i Hälso- och sjukvård sydväst
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-17
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Om jobbet
Vill du vara med och göra skillnad för människor som verkligen behöver det?
På funktionsstödsteamet i Västra Göteborg, söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska för att bli en del av vårt engagerade och tvärprofessionella team. Här får du möjlighet att kombinera din medicinska kompetens med ett personcentrerat förhållningssätt, där du bygger långsiktiga relationer med patienter och gör en verklig skillnad i deras vardag.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du främst med personer upp till 65 år som har medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar och bor på boenden med särskilt stöd. Många av dem deltar även på daglig verksamhet. Ditt arbete är varierat, självständigt och meningsfullt där du möter patienter med olika behov, från förebyggande vård till mer komplexa medicinska insatser.
Det här får du göra:
• Arbeta personcentrerat: du blir en viktig person i patienternas vardag och bidrar till deras självständighet och livskvalitet.
• Jobba i ett tvärprofessionellt team: tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omsorgspersonal skapar du kreativa och hållbara lösningar för patienterna.
• Planera din egen arbetsdag: du har stor frihet att organisera ditt arbete, med stöd från kollegor när du behöver det.
• Utveckla din kompetens: vi erbjuder löpande utbildningar inom området funktionsstöd, psykiatri och habilitering.
• Arbeta främst dagtid: du följer ett basschema med huvudsakligen dagtid måndag–fredag, kombinerat med några vardagskvällar och var fjärde helg.
Det här får du av oss:
• En trygg och utvecklande arbetsmiljö: vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion, mentor som nyanställd och löpande kompetensutveckling.
• Flexibilitet och balans: vi värdesätter att du mår bra både på jobbet och i balans med din fritid. Till exempel har du möjlighet att cykla till patienter när dagens rutt tillåter samt delta på sociala trivselaktiviteter som tex. cykelutmaning och hälsopromenad.
• Ett starkt kollegialt stöd: vi har ett nära samarbete i vardagen och du får många erfarna kollegor att hämta stöd och vid behov handledning av.
• Fräscha och moderna lokaler: vi utgår från Redegatan, med goda kommunikationer, närhet till havet och goda lunchställen där du kan ta en skön paus med kollegorna.
• Möjlighet att påverka: dina idéer och din kompetens tas tillvara i ett team där alla har utrymme att bidra.
Välkommen till ett team där du gör skillnad varje dag!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med B-körkort, eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område.
Det är önskvärt att du har erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård eller erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar.
Som person behöver du vara:
• Självständig: Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
• Stabil/trygg: Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
• Flexibel: Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
• Bemötande: Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
• Samarbetsinriktad: Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Notera att rekryterande chef har semester v.28-31. Vi intervjuar löpande innan och efter dessa veckor – så skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. På vår hemsida, under Lön, ersättningar och förmåner kan du få mer information om bland annat om löneavtal, lönestatistik och olika förmåner.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Cynthia Kjerr cynthia.kjerr@aldrevardomsorg.goteborg.se 0735-811031 Jobbnummer
9968694