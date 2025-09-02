Sjuksköterska till Mellannorrlands Hospice!
2025-09-02
Är du intresserad av att jobba i en lärorik och harmonisk miljö med hjälpsamma och trevliga kollegor? Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team.
Mellannorrlands Hospice är en idéburen vårdgivare utan vinstintresse. Vi ägs till 100 % av den allmännyttiga Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice. I en vacker miljö vid friluftsområdet Sidsjön i Sundsvall vårdar vi dygnet runt upp till 14 gäster med behov av specialiserad palliativ vård. Vi är ca 30 anställda och ett 30-tal volontärer.
Erfarenhet av palliativ vård är meriterande, men vi söker framför allt dig som känner dig trygg i din yrkesroll, kan möta människor i kris, kan hantera svåra samtal och har ett inre lugn. Som sjuksköterska är du en viktig del i teamet och delaktig i det nära omvårdnadsarbetet. På Mellannorrlands Hospice får du möjlighet att vidareutvecklas i din yrkesroll tillsammans med trevliga och kunniga kollegor, som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Sökanden kommer att kallas löpande under perioden.
Mer information om Mellannorrlands Hospice finner Du på vår hemsida
Välkommen att höra av dig
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: andreas.gammeddehewa@hospice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mellannorrlands Hospice AB
(org.nr 556701-5853), https://hospice.se/
Växthusstigen 7 (visa karta
)
852 40 SUNDSVALL Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Andreas Gammeddehewa andreas.gammeddehewa@hospice.se 0731251077 Jobbnummer
9487511