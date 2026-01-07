Sjuksköterska till medicinska avdelningarna
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-01-07
Medicinkliniken Nyköpings lasarett (NLN)
Sjuksköterska till medicinkliniken i Nyköping - bli en del av vårt härliga team!
Hos oss på medicinska avdelningarna får du både utveckling och gemenskap - tillsammans gör vi skillnad för våra patienter varje dag.
Vi vet att jobbet som sjuksköterska är både viktigt och utmanande. Därför satsar vi på att du ska trivas, känna stöd i vardagen och få möjlighet att växa i din roll. Här blir du en del av ett tryggt och engagerat team som varje dag gör skillnad för människor i en omväxlande och lärorik miljö.
Varför du kommer att trivas hos oss
• Variation i arbetet - ingen dag är den andra lik
• Starka teamkänslor - du arbetar nära undersköterska och läkare i ditt vårdlag
• Kompetensutveckling - chans att arbeta på MIMA (Medicinsk intramediärvård) för dig med erfarenhet
• Trygghet & stöd - erfarna kollegor finns alltid nära, dygnet runt
• Hög trivsel & omtanke - vi är stolta över att ha en arbetsplats där man stannar kvar och trivs.
"Jag får ett bra stöd av mina kollegor och av läkargruppen. För mig som var nyexaminerad när jag kom hit, har jag fått en bra grund att stå på genom att få träffa patienter med många olika internmedicinska sjukdomar. Vi är en glad stor arbetsgrupp, som har roligt på jobbet." - Sandra, sjuksköterska på medicinska avdelningarna.
Medicinkliniken på Nyköpings lasarett har två avdelningar, plan 7 och 8. På plan 8 finns även MIMA, där erfarna sjuksköterskor arbetar som resurs och stöd för hela avdelningarna. Många av våra sjuksköterskor växlar mellan avdelning och MIMA, vilket ger en unik chans att utveckla bred kompetens inom internmedicin och akutsjukvård.
Vi jobbar med ständiga förbättringar och fördjupad kunskap. Varannan vecka har vi kunskaps-kaffe.
Vi klarar oss helt utan bemanningssjuksköterskor - här är det våra egna medarbetare som utgör styrkan i vår verksamhet.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i vårdlag med undersköterska och läkare, vilket ger korta beslutsvägar och hög patientsäkerhet.
Vi vårdar främst patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, njur- och lungsjukdomar samt svårare infektioner. På avdelningen finns hjärtövervakning, vilket innebär att du även får erfarenhet av att vårda patienter med arytmier eller misstänkt hjärtinfarkt.
Hos oss får du en bred kompetensbas och möjlighet att växa - både i vardagen och genom planerad fortbildning.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet av akutsjukvård, hjärtövervakning eller journalsystemet Cosmic är meriterande.
Som person är du trygg, samarbetsvillig och engagerad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Schema dag och kväll, 2 av 5 helger. Möjlighet till nattpass för den som önskar.
Nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds regionens introduktionsprogram.
Vill du bli en del av vårt team?
Hör gärna av dig om du vill veta mer
Vårdenhetschef medicinska avd. 7 Annelie Ekengren Eliasson, 0155-46 01 13.
Vårdenhetschef medicinska avd. 8 & MIMA Linda Fröberg Ed, 072-142 11 91.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Skicka in din ansökan redan idag och upptäck varför så många trivs hos oss!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
