Sjuksköterska till medicinsk och lungmedicinsk vårdavdelning
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-11-06
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vi är en medicin- och lungmedicinsk avdelning där de flesta av patienterna kommer via akutmottagningen.
Diagnoserna varierar stort hos de patienter vi vårdar och några av dessa är hjärtsvikt, hypertoni, pneumoni, infektion, lungcancer och pneumothorax. Variationen gör att du som sjuksköterska får en bred medicinsk kunskapsbas där du kommer utvecklas i din yrkesroll.
Vi har nu det roliga uppdraget att anställa fler medarbetare som vill vara med att utveckla och driva avdelningen framåt.
Vad erbjuder vi?
Vi fortsätter det roliga arbetet med att utforma och utveckla vår verksamhet inom akutmedicin- och lungmedicin. Vi behöver bli fler engagerade medarbetare på vår trevliga avdelning.
Tag chansen och kom och arbeta med oss! Här kommer du få bred kunskap inom medicin och lungmedicin. Vi är en innovativ och utvecklande avdelning där vi ingår i forskningsprojekt och satsar på utbildning och handledning.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på vår avdelning kommer du att arbeta i team med en eller flera undersköterskor.
Vi som arbetar här trivs och tycker att vi har ett spännande, stimulerande och omväxlande arbete. Fokus är att ge en god vård till våra patienter vilket möjliggörs av att arbetsplatsen har ett gott samarbete och arbetsklimat.
Vi arbetar fortlöpande med utvecklingsarbete och utbildning på avdelningen och är alltid öppna för positiva förändringar för att optimera för patienter och medarbetare.
Vi erbjuder heltidstjänstgöring, men tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Tjänstgöring dag/kväll/helg.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Vi vill kunna göra det lilla extra för våra patienter och därför söker vi dig som tycker om att arbeta i team och har ett intresse av medicin och lungmedicin. Du har lätt för att sätta dig in i patienternas behov och du bidrar till en god stämning, samarbete och utveckling av arbetsplatsen för att kunna ge patienten bra vård. Du har en god empatisk förmåga och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor.
Vi söker dig som vill vidareutvecklas tillsammans med oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet eftersom det är vi som tillsammans är vår arbetsplats.
Låter det intressant? Tveka då inte att söka!
Intervjuer sker efter sista ansökningsdag, men skicka gärna in din ansökan redan idag.
Hoppas vi hörs!
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
https://www.vgregion.se/introduktion.

Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelning 19/32 medicin- & lungavdelning Kontakt
Vårdenhetschef, Göran Friberg 076-5135581 Jobbnummer
9592505