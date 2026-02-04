Sjuksköterska Till Medicinsk Behandlingsavdelning (muba)
Medicinkliniken Kullbergska sjukhuset, KatrineholmPubliceringsdatum2026-02-04Om företaget
Vi söker sjuksköterska till medicinsk behandlingsavdelning (MUBA). MUBA är en behandlande vårdenhet, öppen dagtid, inom medicinkliniken Kullbergska sjukhuset. Enhetens uppdrag är att tillhandahålla planerad medicinsk behandling som inte kan ges inom primärvården eller som inte kräver inneliggande vård. MUBA möter patienter med behov av medicinsk behandling efter remiss från ansvarig klinik (moderklink).Arbetsuppgifter
Till MUBA kommer patienter med olika diagnoser som är i behov av medicinska behandlingar och undersökningar. Tillsammans med dina kollegor så planerar du och strukturerar upp det dagliga arbetet utifrån patienternas behov. Du arbetar inom olika specialist områden som onkologi eller hematologi. Arbetet som sjuksköterska på MUBA innefattar till stor del medicintekniska moment; infusioner, transfusioner, injektioner och centrala infarter.
Din kompetens
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med erfarenhet. Meriterande är även arbete inom slutenvården, mottagning eller akutsjukvård. Efter introduktion räknar vi med att du är mer eller mindre självgående och klarar det dagliga arbetet.
Du kommer att ingå i ett mindre team med dina kollegor och chef, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga. Du ska självständigt kunna planera och strukturera din arbetsdag.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef, MUBA, Johan Edlund, 072-142 24 79.
Vårdenhestchef, MUBA, Sofia Svensson, 073-867 45 34.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på medicinsk behandlingsavdelning!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
