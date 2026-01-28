Sjuksköterska Till Medicinsk Akutvårdsavdelning, Mava, Natt
2026-01-28
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Vi satsar på arbetsmiljö och patientsäkerhet - nu söker vi sjuksköterskor till MAVA.
Har du intresse för akutsjukvård, trivs med teamarbete och söker en arbetsplats där du får utvecklas och känna stolthet över ditt arbete? Då kan MAVA - medicinsk akutvårdsavdelning vara rätt plats för dig!
Om vår lediga tjänst
På MAVA bygger vi en hållbar arbetsmiljö där både medarbetare och patienter kommer först. För att stärka vår verksamhet och höja patientsäkerheten ökar vi nu vår bemanning nattetid.
Hos oss får du en trygg introduktion, handledning och fortbildning i en välkommande miljö. Du får möjlighet att växa in i din roll som sjuksköterska tillsammans med teamet. Som sjuksköterska på vår avdelning arbetar du med varierande arbetsuppgifter. Du erbjuds möjlighet att ta del av specialiserad akutsjukvård tillsammans med kompetenta läkare, omvårdnadspersonal och farmaceut. Vi lägger stor vikt vid vidareutveckling såväl internt som via högskolor. Du kommer vara en del av en fantastisk arbetsgrupp där tillhörighetskänslan är hög.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstider är förlagda 21.15-07.15 med tjänstgöring ca var tredje helg.Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Som sjuksköterska hos oss på MAVA arbetar du nattetid med ett ansvar för maximalt tio patienter, även vid överbeläggningar. Det skapar en hållbar arbetsbelastning, trygg arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Hos oss får du goda möjligheter till kompetensutveckling genom strukturerad introduktion, intern fortbildning och kontinuerligt lärande i teamet.
Hos oss på MAVA har vi idag 28 vårdplatser som är uppdelade i fyra team dagtid, tre team nattetid. Vården består av omhändertagande av patienter med förväntad kort vårdtid. Vi vårdar patienter med varierande medicinska behov, allt från unga till multisjuka äldre som insjuknat akut. MAVA är en bra avdelning att utvecklas på, för såväl nyexaminerade som erfarna sjuksköterskor och är en populär avdelning bland studenter. Senior Sjuksköterska finns på plats dagtid för att stödja och utveckla vår avdelning.
MAVA har en Utbildningsenhet (UVE), det innebär att vi har ett nära samarbete med Borås Högskola och tar emot 12 sjuksköterskestudenter per termin. Studenterna handleds två och två i så kallad parhandledning på dagtid.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har minst fyra månaders erfarenhet i yrket. Som person är du välkomnande, drivande och arbetar med omtanke och respekt mot både patienter och kollegor. På vår akutvårdsavdelning är det av vikt att du kan arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter att du har en stor vilja till att lära och utvecklas. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten, därmed kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion. Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Vi genomför urval och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Vänligen bifoga yrkeslegitimation.
