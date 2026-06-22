Sjuksköterska Till Medicinsk Akutvårdsavdelning, Mava
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-06-22
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Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Vi satsar på arbetsmiljö och patientsäkerhet – nu söker vi dig sjuksköterska till MAVA.
Har du intresse för akutsjukvård, trivs med teamarbete och söker en arbetsplats där du får utvecklas och känna stolthet över ditt arbete? Då kan MAVA – medicinsk akutvårdsavdelning vara rätt plats för dig.
Om vår lediga tjänst
På MAVA bygger vi en hållbar arbetsmiljö där både medarbetare och patienter kommer först. För att stärka vår verksamhet och höja patientsäkerheten ökar vi nu vår bemanning dygnets alla timmar.
Hos oss får du en trygg introduktion, handledning och fortbildning i en välkommande miljö. Du får möjlighet att växa in i din roll som sjuksköterska tillsammans med teamet. Som sjuksköterska på vår avdelning arbetar du med varierande arbetsuppgifter.
Du erbjuds möjlighet att ta del av specialiserad akutsjukvård tillsammans med kompetenta läkare, omvårdnadspersonal och farmaceut. Vi lägger stor vikt vid vidareutveckling såväl internt som via högskolor. Du kommer vara en del av en fantastisk arbetsgrupp där tillhörighetskänslan är hög.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstider är förlagda 6:45 – 16:00 och kväll 13:45 – 22:00 med tjänstgöring 2 av 5 helger. Vi planerar individuella scheman som är verksamhetsanpassande med 10 veckors intervall.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Hos oss på MAVA har vi idag 28 vårdplatser som är uppdelade i fyra team dagtid, tre team nattetid. Vården består av omhändertagande av patienter med förväntad kort vårdtid. Vi vårdar patienter med varierande medicinska behov, allt från unga till multisjuka äldre som insjuknat akut. MAVA är en bra avdelning att utvecklas på, för såväl nyexaminerade som erfarna sjuksköterskor och är en populär avdelning bland studenter. Senior sjuksköterska finns på plats dagtid för att stödja och utveckla vår avdelning.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har minst fyra månaders erfarenhet i yrket. Som person är du välkomnande, drivande och arbetar med omtanke och respekt mot både patienter och kollegor. På vår akutvårdsavdelning är det av vikt att du kan arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter att du har en stor vilja till att lära och utvecklas. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten, därmed kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion. Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Vi genomför urval och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga yrkeslegitimation med din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO medicin Kontakt
Linnea Fred, vårdenhetschef 033-6164857 Jobbnummer
9971951