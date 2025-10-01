Sjuksköterska Till Medicinsk Akutvårdsavdelning (mava)
2025-10-01
Din arbetsplats
På hjärt- och akutmedicinkliniken är patienten alltid i fokus.
Vi strävar efter att erbjuda trygg och säker vård med hög kvalitet, och vi vet att nyckeln till detta är engagerade medarbetare, ett närvarande ledarskap och en arbetsmiljö där vi trivs och utvecklas tillsammans.
Avdelning 56 är en del av hjärt- och akutmedicinkliniken och har 21 vårdplatser för medicinsk akutvård. Här möter du en dynamisk blandning av medicinska tillstånd som kräver snabba beslut och hög kompetens. Våra sjuksköterskor arbetar dagligen med avancerad medicinteknik, såsom andningsstödjande behandlingar med OptiFlow och BiPAP samt hjärtövervakning. Det gör arbetet både utmanande och lärorikt.
Du blir en del av ett erfaret och mångprofessionellt team. Förutom sjuksköterskor, läkare och undersköterskor samarbetar vi nära med farmaceuter, receptionist och utskrivningssamordnare. Tillsammans skapar vi en vårdmiljö där både patientens behov och personalens arbetsglädje står i centrum.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Arbetet på MAVA är varierat och ger dig bred kompetens inom akutsjukvård. Du får erfarenhet av att vårda patienter med olika medicinska tillstånd, ofta i akuta och komplexa situationer.
Vill du arbeta i en miljö där du får växa, använda din kompetens fullt ut och känna styrkan i ett sammansvetsat team? Då är avdelning 56 rätt plats för dig.
Som sjuksköterska hos oss får du:
- Möjlighet till kompetensutveckling genom intern och extern utbildning inom exempelvis hjärtövervakning, avancerad andningsstödjande behandling och akutsjukvårdens flöden
- Utökade ansvarsområden, såsom handledning av studenter, mentorskap och deltagande i förbättringsarbet
- Karriärvägar inom både klinisk fördjupning och ledarskap, med möjlighet att utvecklas till specialistsjuksköterska, teamledare eller andra roller inom verksamheten
- En stödjande arbetsmiljö med ett nära och kompetent team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans
Hos oss får du en arbetsplats där du både kan bredda och fördjupa din kompetens och samtidigt bidra till att forma framtidens akutsjukvård.
Som sjuksköterska på MAVA har du en central och ansvarsfull roll i patientens vård. Du leder och samordnar den dagliga omvårdnaden och är en nyckelperson i mötet med patienten, alltid i nära samarbete med läkare, undersköterskor och övriga yrkesgrupper.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Läkemedelshantering i samarbete med farmaceut
- Specifik omvårdnad vid akuta och komplexa tillstånd, såsom BiPAP, OptiFlow och hjärtövervakning
- Rondarbete tillsammans med teamet
- Dokumentation och uppföljning av vårdinsatser
Du arbetar i en varierad och utvecklande miljö där du får möjlighet att använda din kunskap fullt ut. Vi erbjuder en arbetsplats med stark teamkänsla, korta beslutsvägar och en kultur där vi stöttar varandra varje dag.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du är trygg i din yrkesroll, har god självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella i mötet med patienter och kollegor. Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och kommunicerar tydligt, samtidigt som du hanterar utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt. Din empatiska förmåga gör att du kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor, och du har en tydlig kommunikationsstil som säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt och håller uppsatta tidsramar. Erfarenhet inom hjärt- och/eller akutsjukvård är meriterande men inget krav.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
