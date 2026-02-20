Sjuksköterska till Medicinsk akutvårdsavdelning i Kristianstad
2026-02-20
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och är nyfiken på att få bred kompetens inom hela det akutmedicinska området?
Medicinsk akutvårdsavdelning är en slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser som kännetecknas av ett snabbare patientflöde. Hos oss vårdas primärt medicinska patienter med förväntad kort vårdtid men också patienter som sedan behöver flyttas till annan avdelning för specialistvård eller längre vårdtillfällen.
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet.
På Medicinsk akutvårdsavdelning arbetar du med patienter i slutenvården. Här får du bred kompetens inom hela det akutmedicinska området och möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av vården samt avdelningen. I rollen erbjuds du en stor möjlighet att utvecklas inom flera områden samtidigt och stärkas i din sjuksköterskeroll.
För oss är det viktigt att du får en bra start och goda förutsättningar för att göra ett bra arbete redan från början. Som nyanställd får du därför en introduktion anpassad efter din kompetens och erfarenhet. Vi värdesätter att våra medarbetare kan utvecklas i sin yrkesroll och erbjuder såväl kompetensutvecklingsinsatser som möjligheter att arbeta med verksamhetsutvecklande insatser utifrån kompetens och intresse.
Vi söker dig som kan arbeta varierande arbetstider, vilket innebär dag, kväll och natt.Kvalifikationer
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Om du har erfarenhet av akutsjukvård/sjukhusvård anses detta meriterande. Detsamma gäller erfarenhet av telemetriövervakning och annan medicinsk apparatur samt vårdsystemen Melior och PASiS.
Vi söker dig som har förmåga att strukturera ditt arbete samtidigt som du kan ställa om och prioritera när förutsättningarna i verksamheten ändras. För att trivas i rollen är det viktigt att du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team med andra professioner. Ditt arbete präglas av eget ansvar, initiativtagande, lösningsfokus och ett gott samarbete med kollegor. För oss är det en självklarhet att du arbetar efter Region Skånes värderingar, välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering., så varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Fredrik Brodd, Enhetschef Fredrik.Brodd@skane.se 044-309 19 12 Jobbnummer
