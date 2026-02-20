Sjuksköterska till medicinsk akutvårdsavdelning
Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, tillhör internmedicin i Gävle och har 20 vårdplatser. Här vårdas akut sjuka patienter med medicinska problem. Huvuddiagnoserna på avdelningen är levercirros, leversvikt, hjärtproblem/arytmier, intox samt beroende, diabetes, elektrolytrubbningar men även patienter med andra medicinska problem som exempelvis infektioner, KOL eller nedsatt allmäntillstånd. Vi arbetar för snabba flöden och korta vårdtider.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
På MAVA fördelas arbetet på varje vårdlag mellan sjuksköterska och undersköterska och tillsammans ansvarar man för fem patienter. Nattbemanningen fördelas på två sjuksköterskor och två undersköterskor. Utöver vårdlagen har vi en receptionist och en vårdplanerare.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• iordningställande och administrering av läkemedel
• att göra snabba bedömningar för att upprätthålla ett högt flöde
• samordning av omvårdnads- och medicinska insatser i nära samarbete med undersköterskor, läkare och paramedicin
• att identifiera risker och sätta in åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen.
Hos oss får du
• en strukturerad introduktion
• gå interna/externa utbildningar
• ingå i ett mentorskap
• möjlighet att påverka ditt schema då önskemåls schema tillämpas.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta inom en akut verksamhet. Du vill skaffa dig bred, generell kunskap inom akutsjukvård och tycker om teamarbete. Vi söker både dig som är helt nyutexaminerad och dig som är erfaren inom sjuksköterskeyrket. Som person är du flexibel, har förståelse för snabba förändringar och uppskattar variationen i det dagliga arbetet. Du ska även ha bra samarbetsförmåga, vara lyhörd och kommunicera väl med andra. Vi strävar efter samma gemensamma mål för våra gemensamma patienter och att prioritera arbetet på ett effektivt sätt är en förutsättning för att göra ett bra arbete.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
