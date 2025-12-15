Sjuksköterska till medicinsk akutvårdsavdelning!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
MAVA/356 är en medicinsk akutvårdsavdelning med 27 vårdplatser måndag till fredag och 21 vårdplatser under helgen 3 av dessa vårdplatser är IMA platser med möjlighet för ytterligare höjd vårdnivå.
Vårt uppdrag är att snabbt kunna erbjuda kvalificerad vård, behandling och omvårdnad till svårt sjuka, instabila medicinpatienter. Våra patienter kommer främst från akutmottagningen, men också från IVA och från de övriga avdelningarna på sjukhuset. Diagnoserna varierar stort hos de patienter vi vårdar och vanligast är bröstsmärta, hjärtsvikt, arytmi, KOL, pneumoni, sepsis och intoxikationer.
MAVA genomsyras av ett gott och tillåtande socialt klimat. Vi som arbetar här tycker att vi har ett spännande, stimulerande och mycket omväxlande arbete. Vi har en arbetsplats med mycket gott samarbete och arbetsklimat.
Vad erbjuder vi dig?
Våra IMA-platser ger en naturlig intern utvecklingsmöjlighet för den som är intresserad av vård vid högre vårdnivå.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på akutvårdsavdelning.
Om dig
Vill du fortsätta utvecklas i ditt yrke eller få en flygande start på karriären, är vi avdelningen för dig!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet. Tidigare erfarenhet från akutsjukvård är meriterande
Våra korta vårdtider innebär ett stort patientflöde både in och ut från avdelningen och för att trivas här ska du tycka om att ha mycket att göra och ständigt möta nya människor. Du bör vara flexibel för att kunna hantera hastigt uppkomna situationer med ett bibehållet lugn. Du ska vara självständig i ditt arbete och ha stort intresse av att förbättra vården på medicinsk akutvårdsavdelning för både patienter och personal.
Vidare bör du vara ambitiös och ha en god vilja att lära dig nya saker. Du har en positiv inställning, ett gott bemötande och du arbetar tillsammans med dina kollegor och vårdenhetschef för patientens bästa. Våra IMA-platser kommer erbjuda dig som jobbat några år, nya utvecklingsmöjligheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelning 356 - Mava Kontakt
Vårdenhetschef, Christofer Barresten 031-3438268 Jobbnummer
9643520