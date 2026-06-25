Sjuksköterska till medicinmottagningen, sjukhuset i Arvika
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Arvika Visa alla sjuksköterskejobb i Arvika
2026-06-25
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Medicinmottagningen på Sjukhuset i Arvika söker sjuksköterska till ett team där samarbete, patientfokus och arbetsglädje står i centrum. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en trygg och professionell vård.
Din arbetsplats
Medicinmottagningen är organiserad under slutenvården sjukhuset Arvika. Här finns
specialistläkarmottagning och sjuksköterskebaserade mottagningar inom bland annat kardiologi, diabetes, reumatologi, mag/tarm och allergi, AK-mottagning och Diagnostiskt center samt dagsjukvårdsplatser.
På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och vi samarbetar utifrån våra olika kompetenser för att patienten ska få den bästa vården och ett bra bemötande. För oss på mottagningen är det viktigt med en god arbetsmiljö, delaktighet, engagemang och att vi trivs och har det bra på arbetsplatsen.
Utveckling och förbättringar är en naturlig del av vårt arbete för att kunna erbjuda en patientsäker och professionell vård. Vi har ett gott samarbete mellan enheterna på sjukhuset och vårt mål är alltid att ge patienten rätt vård på bästa sätt.
Som ny medarbetare hos oss får du en individuellt anpassad introduktion, vi erbjuder även utbildning och kompetensutveckling inom aktuella områden. Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete inom internmedicin med goda möjligheter till utvecklingPubliceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Du får jobba tillsammans med sjuksköterskor och läkare i team samt ha egen mottagning inom mag/tarm samt reumatologi. Arbete inom andra delar av mottagningen kan bli aktuellt.
Arbetet på mottagningen består främst i att bistå våra patienter med stöd och rådgivning utifrån respektive sjukdomstillstånd, administrera behandling, samt följa upp behandlingseffekt, kvalitetsindikatorer och våra patienters mående.
Som sjuksköterska på medicinmottagningen samarbetar du med andra professioner såsom dietist, kurator och fysioterapeut. Samarbete med sjukhusets vårdavdelningar är en självklarhet. Tjänstgöringsgrad kan eventuellt diskuteras.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och intresserad av att vara med och driva och utveckla vår mottagning.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att planera, genomföra och följa upp arbete över längre tid. Du ska kunna arbeta både självständigt och i team samt ha goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet samt gott bemötande gentemot patienter och arbetskamrater.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Sjukhuset i Arvika, Medicinmottagningen Kontakt
Christina Holmqvist, Vårdförbundet 010-8312278 Jobbnummer
9978021