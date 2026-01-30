Sjuksköterska till medicinmottagningen i Hässleholm
2026-01-30
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och påverka patientens upplevelse hos oss genom din kunskap och erfarenhet i rollen som sjuksköterska på vår mottagning? Här får du möjlighet att arbeta på vår medicinska dagvård samt allergimottagning. Välkommen till oss på medicinmottagningen i Hässleholm.
Hässleholms sjukhus har tre verksamhetsområden (VO); medicin, rehabilitering och ortopedi. VO medicin innefattar medicinmottagning, medicinavdelning, neurologiavdelning samt medicinavdelning akut. Vi har även ett nära samarbete med akutmottagningen, som tillhör förvaltningen Nära vård och Hälsa.
Vi är uppdelade i olika team och hjälper varandra över gränserna så att vår vardag fungerar på bästa sätt för både patienter och kollegor. Vår arbetstid är förlagd måndag till fredag och vi vet oftast i förväg vad som är planerat för kommande dag och vecka, vilket främjar en fungerande flextid. Vi strävar mot att anpassa arbetet och arbetsuppgifterna utifrån kompetens och intresse.
Vid extraordinära händelser kan rotation mellan mottagningen och våra avdelningar bli aktuellt, vilket innebär viss helgtjänstgöring.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna på dagvården omfattar att utföra olika behandlingar som exempelvis transfusioner, infusioner, injektioner samt provtagning/utredningar. Sjuksköterskan har också i uppgift att förbereda patienter inför elkoverteringar samt att hålla patientutbildning i injektionsteknik. Telefonrådgivning och hantering av ärende i 1177 ingår även i tjänsten. Dokumentation sker i journalsystemet Melior.
I rollen hos oss kommer du även att vara delaktig i undersökningar och behandlingar vid allergiska och astmatiska sjukdomar på allergimottagningen. Undersökningarna innefattar bland annat spirometriundersökningar, pricktest, medicinsktekniska moment (s.k. provokationer) samt läkemedelsadministrering i olika former. På denna mottagning bedriver vi även allergivaccinering i tablett- och injektionsform.
Hos oss får du:
• tillsammans med ditt team bidra till utvecklingen av allergimottagningen
• vara drivande i den allmänna dagvårdens fortsatta utveckling
• möjlighet till fortsatt utbildning inom relevant område.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten är språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. En förutsättning för rollen är att du har erfarenhet i din yrkesroll som sjuksköterska. Utbildning i Vård av personer med allergi, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 15 hp eller erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Hos oss behöver du vara trygg i din roll som sjuksköterska och trivas med ett varierande arbete. Rollen innebär tjänstgöring inom olika områden därför är det av stor vikt att du är flexibel i ditt arbetssätt och har god organisations- och prioriteringsförmåga. Som person är du ansvarstagande och självgående. Då vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig. Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
