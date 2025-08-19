Sjuksköterska till Medicinmottagningen
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2025-08-19
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-08-19Beskrivning
Medicinmottagningen är en mottagning i ständig utveckling där olika professioner arbetar tillsammans i team runt patienten.
Vi möter många patienter med olika diagnoser som behandlas hos oss på specialistmottagningar. Medicinmottagningen omfattar specialiteterna kardiologi, diabetologi, gastroenterologi, hematologi och internmedicin.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av omvårdnad, telefonrådgivning men främst behandling för våra patienter inom respektive specialitet med fokus på hematologi och gastroenterologi. Behandlingar innefattar injektioner, infusioner, blodtransfusioner, assistera vid biopsier, tappningar med mera.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från internmedicinska diagnoser. Du är trygg i din yrkesroll, tar egna initiativ och har förmåga att skapa trygga relationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och erfarenhet inom hematologi och gastroenterologi.
Vi förespråkar mångfald i vår rekryteringsprocess.
Arbetstid
Tjänsten omfattar 100%, dagtid.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Medicinmottagningen, Alingsås lasarett Kontakt
Anna Johansson, enhetschef 0322-226351 Jobbnummer
9466081