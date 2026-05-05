Sjuksköterska till medicinkliniken enhet, 5 - kom och gör skillnad med oss!
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-05-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
På medicinkliniken utvecklas både människor och möjligheter. Vi är en klinik som hela tiden arbetar för att stärka kvaliteten i vården och skapa ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Genom att arbeta med nya metoder, förbättringar och innovativa arbetssätt skapar vi en verksamhet som möter framtidens behov. Hos oss får du vara med och forma vården och din egen utveckling i en miljö där vi skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vår avdelning vårdar patienter med lungsjukdomar och mag- och tarmsjukdomar samt patienter med olika internmedicinska tillstånd. Det innebär att du möter personer med lungcancer, KOL, andningssvikt, andra lungsjukdomar, leversjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar. Avdelningen använder mycket medicinteknisk utrustning och du får både utbildning och stöd för att känna dig trygg i ditt arbete.
Hos oss är teamarbetet centralt. Vi samarbetar nära mellan alla yrkesprofessioner och är en ULVE enhet med många studenter. Vår kultur präglas av ett öppet och stöttande klimat där frågor är välkomna och där vi hjälper varandra i både enkla och svåra situationer. Vi är omkring 60 medarbetare med olika åldrar, bakgrund och erfarenhet, och många har arbetat länge hos oss vilket skapar trygghet och bred kompetens. Dessa kollegor är också ett naturligt stöd för dig som är ny. Vi hanterar tuffa händelser i vardagen, men det är genom vår gemenskap, humor och förmåga att stötta varandra som vi får vår styrka tillsammans. Under våra nattpass samarbetar vi tätt tillsammans med enhet 3 som ligger tätt intill oss.
Vi är två chefer som båda arbetat länge på enheten och själva varit medarbetare tidigare, vilket gör att vi är nära verksamheten och arbetar för en stark teamkänsla, samhörighet och god närvaro. Är du sjuksköterska och tycker det här låter spännande och vara en del av vår enhet? Välkommen till oss!
Som sjuksköterska i Region Kronoberg får du ett meningsfullt arbete där din kompetens tas tillvara och där vi bryr oss om dig, både i och utanför jobbet. Vi erbjuder dig,
* Trygg anställning med bra avtal och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
* Extra OB-ersättning för arbete på obekväm arbetstid.
* Vid arbete på rotationsschema tillämpas förkortad arbetstid. Detta innebär att du får 4 timmars arbetstidsförkortning för varje nattpass, vilket ger dig mer tid för återhämtning.
* Din hälsa är viktig både för dig och för dem du möter i ditt arbete. Hos oss får du 2 000 kronor per år i friskvårdsbidrag och tillgång till våra egna träningslokaler.
* Skobidrag på 1 000 kronor per år för ergonomiska arbetsskor.
Hos oss satsar vi på din framtid genom att varje år sätta in extra pengar till din tjänstepension, så att du kan känna trygghet även på lång sikt. Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du det yttersta ansvaret för patienterna och deras medicinska omvårdnad. Du övervakar medicinska parametrar, genomför patientundersökningar och ansvarar för läkemedelshantering och övriga medicinska insatser. I din roll ingår att arbetsleda teamet runt patienten samt att samarbeta nära med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och andra professioner för att skapa en trygg och säker vård. Du är delaktig vid ronder och har löpande dialog med kommuner, övriga verksamheter samt anhöriga. Arbetet innebär även att du deltar i utvecklingsarbete och patientsäkerhetsarbete där du bidrar till att stärka kvaliteten i vården.
Vi arbetar enligt ett rotationsschema och arbetar två helger av fem, där du delvis kan påverka när du ska arbeta dina helgpass. Under din första tid arbetar du inte natt, utan nattarbete blir aKVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har du erfarenhet av sjukhusvård är det ett plus, men även du som är nyexaminerad är varmt välkommen, vi kommer ger dig stöd för att komma in i arbetet.
I vårt team värdesätter vi flexibilitet och förmågan att anpassa sig till olika situationer. Arbetet kan innebära snabba förändringar, och därför är det viktigt att du är lösningsfokuserad och kan tänka nytt när det behövs. Du tar ansvar för ditt arbete, är lyhörd och kommunicerar på ett sätt som skapar samarbete och trygghet. Tempot kan variera, så vi ser att du har förmågan att hantera olika situationer på ett konstruktivt sätt. Ett gott bemötande är en självklarhet hos oss, både mot patienter och kollegor. Det bidrar till ett positivt arbetsklimat och en bra arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 273/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Sofia Löfqvist 0470-58 82 05 Jobbnummer
9890777