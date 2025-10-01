Sjuksköterska till medicinkliniken enhet 1 PCI - labb/ HIA mottagning
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Medicinkliniken i Region Kronoberg - En plats för framtidens vård
Medicinkliniken är en av Region Kronobergs största och mest mångsidiga kliniker. Här erbjuder vi både öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin, samt andra invärtesmedicinska specialiteter såsom neurologi, reumatologi och allergologi. Vår ambition är att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Med fokus på robust verksamhet, säker vård och stolta medarbetare, strävar vi efter att tillsammans bygga den bästa medicinkliniken!
På enhet 1 är vi specialiserade inom hjärtsektionen, där vi arbetar med ett tydligt personcentrerat vårdarbete. Vi har samlat öppenvård, slutenvård och dagvård under en och samma enhet för att göra patentprocessen så smidig och effektiv som möjligt. Vi är en stor och dynamisk arbetsgrupp där många av oss roterar mellan vårdavdelning, mottagning och HIA/MIMA.
Nu erbjuder vi en unik möjlighet för dig som är nyfiken på PCI-verksamhet och vill kombinera tekniskt avancerat arbete med arbete på avdelning. Du kommer arbetar 40 % på hjärtavdelningen (avdelning 1/HIA/MIMA) och då med rotationstjänstgöring, vilket innebär dag, kväll, natt och helgpass. Det kombinerar du med att också arbeta 60 % på PCI-labbet som innebär tjänstgöring dagtid måndag till fredag.
För att du ska få rätt kompetens inom PCI-labb ingår det att du under 2026 kommer göra 50 % av din praktiska tjänstgöring i en annan region i upplärningssyfte, eftersom PCI-labbet ännu inte är i drift i Växjö. Detta ger dig möjlighet att bygga upp specialistkunskap och vara med från start när verksamheten etableras lokalt. Du förväntas också studera en högskolekurs på (7,5 hp) inom PCI-verksamhet.
Du blir en del av en stor och dynamisk arbetsgrupp med nära samarbete mellan professioner, och din introduktion kommer formas utefter dina behov. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
I din roll på HIA/MIMA har du ett brett ansvar för hjärtpatienter och är en del av hjärtstoppsteamet. Du övervakar medicinska parametrar, tolkar ST-analyser, hanterar ambulans-EKG, genomför elkonverteringar och administrerar vasopressorer. Du samarbetar tätt med undersköterskor, läkare och andra yrkesgrupper för att skapa bästa möjliga vård.
På PCI-labbet förbereder du undersökningar, dukar sterilt, assisterar angiografören och ansvarar för dokumentation. Du bemannar även den pre- och postoperativ enhet. Du förväntas kunna arbetar i blyskyddskläder under delar av ditt pass. Tjänsten ger dig möjlighet att kombinera avancerad hjärtövervakning med tekniskt inriktat arbete i en högspecialiserad miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom din roll som sjuksköterska. Har du tidigare arbetat på PCI-labb eller har vidareutbildning inom anestesi, akutsjukvård eller kardiologi är det meriterande men inget krav. Erfarenhet från hjärtavdelning eller hjärtövervakning och hantering av arteriella nålar är ett plus men inget krav.
Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga. Vi värdesätter din flexibilitet, ditt engagemang och din vilja att utvecklas tillsammans med oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering kommer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vi vill att du skickar in
* Uppdaterat och tydlightet
* Personligt brev
* Examensbevis/legitimation
* Relevanta arbetsintyg
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
