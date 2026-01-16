Sjuksköterska till medicinkliniken - Enhet 1
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
Vill du vara med och bygga upp framtidens hjärtsjukvård i Kronoberg? Vi söker en erfaren sjuksköterska som vill bli en nyckelperson i vår kommande PCI-verksamhet. Här kombineras avancerad hjärtvård med tekniskt inriktat interventionsarbete i en högspecialiserad miljö.
I Region Kronoberg är vi 6500 medarbetare som varje dag arbetar för invånarnas bästa. Medicinkliniken är en av regionens största kliniker med både öppen- och slutenvård inom internmedicin och flera specialiteter. På enhet 1 arbetar vi inom hjärtsektionen där öppenvård, slutenvård och dagvård är samlade för att skapa effektiva och trygga patientflöden. PCI-verksamheten etableras nu och du kan bli del av denna utveckling.
Nu erbjuder vi en unik möjlighet för dig som är nyfiken på PCI-verksamhet och vill kombinera tekniskt avancerat arbete med arbete på avdelning. Du kommer arbetar 40 % på hjärtavdelningen (avdelning 1/HIA/MIMA) men det finns möjlighet till kombinera med annan klinik på sjukhuset och då med rotationstjänstgöring, vilket innebär dag, kväll, natt och helgpass. Det kombinerar du med att arbeta 60 % på PCI-labbet som i början kommer innebär tjänstgöring dagtid måndag till fredag. Tjänsten är dock i grunden en rotationstjänst.
För att du ska få rätt kompetens inom PCI-labb ingår det att du under 2026 kommer göra 50 % av din praktiska tjänstgöring i en annan region i upplärningssyfte, eftersom PCI-labbet ännu inte är i drift i Växjö. Detta ger dig möjlighet att bygga upp specialistkunskap och vara med från start när verksamheten etableras lokalt. Du förväntas också studera en högskolekurs på (7,5 hp) inom PCI-verksamhet.
Som sjuksköterska i Region Kronoberg får du ett meningsfullt arbete där din kompetens tas tillvara - och där vi bryr oss om dig, både i och utanför jobbet.
* Vi erbjuder en trygg anställning med bra avtal och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Hos oss satsar vi på din framtid genom att varje år sätta in extra pengar till din tjänstepension, så att du kan känna trygghet även på lång sikt. Utöver detta erbjuder vi även extra OB-ersättning för arbete på obekväm arbetstid.
* Vi vet hur viktigt det är med balans mellan arbete, återhämtning och familjeliv. Därför erbjuder vi föräldrapenningtillägg som ger dig 10 procent av din grundlön i upp till 180 dagar, fram till att barnet fyller två år.
* Din hälsa är viktig både för dig och för dem du möter i ditt arbete. Som sjuksköterska hos oss får du 2 000 kronor per år i friskvårdsbidrag, tillgång till våra egna träningslokaler samt ett skobidrag på 1 000 kronor per år för fotriktiga och ergonomiska arbetsskor.
För att underlätta vardagen erbjuder vi även förmånliga årsbiljetter för tåg och buss samt flera andra personalförmåner och rabatter. I Region Kronoberg blir du en del av en organisation som värdesätter engagemang, kompetens och ett hållbart arbetsliv - där du kan växa och göra verklig skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter PCI-lab,
* Förbereda och ställa i ordning inför ingrepp
* Duka sterilt
* Assistera angiografören
* Dokumentera ingrepp och kvalitetssäkra flödet
* Bemanna pre- och postop, på hjärtsektionsens elektiva avdelning.
Arbetsuppgifter HIA/MIMA,
* Avancerad hjärtövervakning
* Tolkning av ST-analyser
* Hantering av ambulans-EKG
* Elkonverteringar
* Administrering av vasopressorer
* Deltagande i hjärtstoppsteamet
PCI-labbet verksamhet kommer starta under hösten 2027 och fram tills dess kommer du göra,
* 50 % praktisk tjänstgöring i annan region och fram till augusti 2027 för att introduceras i ett PCI - labb
* Högskolekurs på 7,5 hp inom PCI. (kursen behöver inte vara klar till labbets start hösten 2027)
* Handledning inom interventionsteknik och hjärtövervakning under 2026 och 2027 fram till startKvalifikationer
* Legitimerad sjuksköterska och du ska ha några års praktikerfarenhet
* Erfarenhet inom hjärt-, akut-, anestesi- eller PCI-verksamhet är meriterande
* Trygg i din roll och med god samarbetsförmåga
* Flexibel, engagerad och utvecklingsinriktad
* Du förväntas kunna arbeta i blyförkläden dagligen
Rekrytering kommer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vi vill att du skickar in
* Uppdaterat och tydlighet
* Personligt brev
* Examensbevis/legitimation
* Relevanta arbetsintyg
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 9/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Cornelia Eliasson 0470- 58 83 43 Jobbnummer
9687241