Sjuksköterska till Medicinavdelning neurologi i Landskrona
2026-01-23
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och vill arbeta på det lilla lasarettet med de stora möjligheterna? Då är du varmt välkommen till oss på Medicinavdelning neurologi på Lasarettet i Landskrona!
Vi är en välfungerande slutenvårdsavdelning med 16 vårdplatser och en bred medicinsk profil. Här vårdar vi patienter med diagnoser inom bland annat neurologi, infektion och ortopedi. Hos oss möter du en stimulerande och lärorik arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i ett nära samarbete över yrkesgränser.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och farmaceuter tillsammans skapar en trygg och kvalitativ vård för patienten. Vår kultur präglas av samarbete, kompetensutbyte och ett öppet arbetsklimat med högt i tak.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du nära patienten i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till lärande. Du blir en del av ett team där vi stöttar varandra, hjälps åt över yrkesgränser och har stort fokus på planering, struktur och patientsäkerhet.
Du får ett varierat arbete där du tillsammans med kollegor ansvarar för patientens vård, behandling och omvårdnad. Du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, exempelvis som handledare för studenter med stöd av vår kliniska lärare. Vi erbjuder också handledarutbildning samt ett brett utbud av internutbildningar och nätbaserade lärresurser.
Du får en individanpassad introduktion på minst fyra veckor och om du är ny i din roll som sjuksköterska erbjuds du även att delta i vårt kliniska basår. På avdelningen finns även stöd i form av utbildningssjuksköterska som arbetar måndag till fredag. I utbildningssjuksköterskans uppdrag ingår bland annat att hålla ihop din introduktion och även att stötta dig i den kliniska vardagen på avdelningen.
Vi arbetar med verksamhetsanpassat schema i TimeCare, där du har möjlighet att påverka din arbetstid. Du arbetar två av fem helger. Om verksamheten behöver kan det tillkomma en extra helg på tio veckor.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av medicinsk vård, neurologi samt journalsystemet Melior.
Du har ett ödmjukt förhållningssätt, är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att arbeta i team men är också van vid att ta ansvar och fatta självständiga beslut. I en verksamhet med högt tempo är det viktigt att du är flexibel och har förmåga att ställa om utifrån situationens krav. Du har god självkännedom och ett genuint intresse för internmedicin. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Kontakt
Robert Norberg, Teamledare 0418-45 41 11
9700263