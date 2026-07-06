Sjuksköterska till Medicinavdelning Lasarettet i Trelleborg
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2026-07-06
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Tycker du att det är viktigt med god arbetsmiljö och att samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Behovet av internmedicinsk vård har blivit större och vår verksamhet växer, vi välkomnar därför en ny kollega till oss på Medicinavdelning, Lasarettet i Trelleborg.
Medicinavdelningen består av 21 slutenvårdsplatser som vårdar vuxna patienter med internmedicinska sjukdomar. Förutom vår slutenvård ingår även en dagvårdsverksamhet som hanterar ett subakut flöde av patienter som ges behandling dagtid och kan sedan gå hem. Medicinavdelningen ingår i verksamhetsområde (VO) akut och medicin och har cirka 270 medarbetare. På medicinavdelningen behandlar vi inte enbart en specifik diagnos utan ser till hela individen.
Vi är i en spännande fas där vi arbetar för att införa Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell. Modellen ger dig en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet. Vi ser oss själva som en lärande organisation och bedriver bland annat kliniska utbildningssalar (KUS) med möjlighet att handleda studenter och med en klinisk lärare knuten till avdelningen. Vi anser att våra studenter är vår framtid och lägger stor vikt vid att utveckla våra medarbetares kompetens inom handledning. Vår styrka ligger i vår goda arbetsmiljö och sammanhållning som skapar trygghet. Alla i teamet är viktiga och bidrar med sin egen specifika kompetens. Tillsammans utvecklar vi och kvalitetssäkrar vår arbetsplats.
Arbetsklimatet på Lasarettet i Trelleborg präglas av framåtanda, engagemang och respekt. Sociala aktiviteter som lasarettskampen, gemensamma utbildningar och sjukhusmingel är några exempel på detta. Ett litet lasarett med korta beslutsvägar och en stor möjlighet att påverka.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med omvårdnad och behandling av både akuta och kroniska internmedicinska sjukdomar. Arbetet innebär bedömning av patienters behov av omvårdnad, samt planering och utförande av åtgärder för att behandla men också förebygga ytterligare sjukdom och skada under vårdtiden. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med läkare, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut med ett gemensamt ansvar för patienterna i ert team. Nära teamet arbetar även kurator, farmaceut, dietist och enhetsansvarig sjuksköterska. En samordnare har överblick över avdelningens vårdplatser och samverkan med kommun och primärvård.
Vi är måna om att du ska komma in i ditt arbete på ett tryggt sätt och därför välkomnas du med ett väl utarbetat introduktionsprogram som löper under sex veckors tid. För nyexaminerade sjuksköterskor erbjuds även ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar och klinisk färdighetsträning. Vi erbjuder även kontinuerlig kompetensutveckling för all personal, både med interna och externa utbildningar.
Tjänsten innebär arbete kvällar och helger enligt schema. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en varierad verksamhet där du efter introduktion och erfarenhet från avdelningen även kan arbeta inom dagvården. Detta ger dig möjlighet att bredda din kompetens och följa patienten genom olika delar av vårdkedjan. Vid intresse av fördjupad kompetens ges möjlighet att studera till specialistsjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som känner ansvar och ett stort engagemang för ditt arbete! Du är nyfiken, intresserad och håller en hög professionell standard i ditt arbete. Som person är du även öppen för att dela med dig av just dina kunskaper.
Hos oss värnar vi mycket om arbetsmiljön på avdelningen och ser därför att du tycker om att samarbeta med olika yrkeskategorier. Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vidare är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom internmedicin anses det meriterande. Likaså om du har tidigare erfarenhet av vårdsystemen Melior och Mina planer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Hedvägen 46 (visa karta
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231 85 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Sabina Hadzimahovic, Vårdförbundet Sabina.Hadzimahovic@skane.se Jobbnummer
9993512