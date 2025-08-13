Sjuksköterska till Medicinavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS
2025-08-13
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha möjlighet att växa i din roll som sjuksköterska? Då är vi rätt plats för dig! Vi söker dig som vill delta i vår gemenskap och vara aktiv i både din egen och avdelningens kompetensutveckling samt bidra till våra patienters välmående.
Internmedicinsk slutenvård i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin. Till oss kommer patienter för vidare utredning och behandling från akutmottagningen samt akutvårdsavdelningen men även direkt från hemmet. Vår primära målgrupp är vuxna men vi har fokus på den multisjuka äldre patienten. Vi behandlar alla diagnoser inom internmedicin.
Medicinavdelning 2 är belägen i moderna lokaler med utsikt över Pildammsparken. Här har vi 21 vårdplatser fördelade på tre olika inriktningar. Vi har sedvanliga slutenvårdsplatser, en studentenhet/Klinisk utbildningsavdelning (KUA) och dagvårdsverksamhet. Till dagvårdsplatserna kommer patienter från primärvård, kommun eller akuten som behöver bedömning av ett tvärprofessionellt internmedicinskt team. Där du som sjuksköterska spelar en central roll. Vissa av patienterna behöver fortsätta behandlas på sjukhus, andra kan vårdas hemma med hjälp av Sjukhus hemma. På KUA handleder det interprofessionella teamet drygt 300 studenter om året från arbetsterapeut-, fysioterapeut-, läkar- och sjuksköterskeutbildningen.
Vi är en driven avdelning med en positiv atmosfär och god arbetsmiljö. Avdelningen har ett personcentrerat arbetssätt och arbetar i team för att ge bästa möjliga vård till patienten.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska ansvarar du för basal- och medicinsk omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder. Diagnoser som hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom, anemier, infektioner och diabetes är vanligt förekommande. För dig som har ett pedagogiskt intresse finns också stora möjligheter att utvecklas som handledare på vår KUA.
Vi erbjuder stöd av klinisk specialistsjuksköterska och enhetsansvariga sjuksköterskor som arbetar patientnära tillsammans med övrig personal och som ger bistånd i komplexa omvårdnadssituationer. Du har även möjlighet att ta del av vårt stora utbud av internutbildningar/föreläsningar och nätbaserade utbildningar. Hos oss finner du engagerade kollegor som välkomnar frågor och gärna delar med sig av både kunskap samt erfarenheter. Du får också möjligheten till kompetensutveckling genom rotation till hospitalistavdelning.
Vår arbetsmiljö kännetecknas av ett nära samarbete och ömsesidigt stöd mellan olika yrkesgrupper och vårdlag, där vi arbetar tillsammans för att skapa en personcentrerad vård. Vi värdesätter teamarbete, gemensamt beslutsfattande och ger dig möjlighet att vara en del av en kultur som prioriterar patientens behov och välbefinnande. För oss är det viktigt att Region Skånes värdegrund, välkomnande, drivande med omtanke och respekt, genomsyrar vården och vårt arbetsklimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Som person har du ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. Du har förmåga att ta eget ansvar och fatta egna beslut men värdesätter också att arbeta i team. Då vi arbetar inom en akut verksamhet är det viktigt att du har handlingsberedskap och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Därtill har du god självkännedom, samarbetsförmåga och är flexibel. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och att det finns ett gediget intresse för att arbeta inom internmedicin.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
