Sjuksköterska till Medicinavdelning i Hässleholm
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2026-07-20
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Är du en legitimerad sjuksköterska och redo att ta nästa steg i din karriär? Ta chansen att bli en del av vår medicinavdelning när vi utökar vårt team!
Hässleholms sjukhus har en stark verksamhet inom internmedicin. Nu gör vi en satsning på en ny bemanningsnyckel på vår medicinavdelning, som minskar antalet patienter per sjuksköterska och som skapar ökad kvalitet och tillgänglighet för våra patienter. Välkommen till oss!
Vem är du?
• Du är antingen en sjuksköterska i början av karriären, med ett driv och en vilja att bygga en bred kompetens inom omvårdnad eller en sjuksköterska som är längre in i karriären med trygghet inom något av våra profilområden, med önskan att fördjupa din kompetens ytterligare.
• Du är nyfiken och tycker om att lära dig nya saker.
• Du trivs i en miljö där utveckling och lärande är en del av vardagen.
• Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och skapa trygghet kring patienten.
Vad erbjuder vi?
• En välfungerande struktur för utbildning tillsammans med sjukhusets utbildningsenhet, med dedikerade utbildningssjuksköterskor och utbildningsundersköterskor på våra avdelningar.
• Delaktighet i ett tvärprofessionellt team som värdesätter samarbete och gemenskap i det dagliga arbetet tillsammans med våra patienter.
• Tillgång till resurser såsom särskilda SVU-koordinatorer som framgångsrikt och i samverkan med kommunerna skapar ett gott utflöde från sjukhuset.
• Nära samarbete med vår neurologiavdelning och möjligheter till kompetensutbyte.
Var med och forma framtidens vård tillsammans med oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
På medicinavdelningen möter du patienter med stor variation av internmedicinska diagnoser såsom infektioner, hjärtsvikt och KOL, ofta äldre och multisjuka. En del av infektionsflödet utgörs av ortopedpatienter.
• Att arbeta här på medicinavdelningen är både spännande och utvecklande. Vi arbetar med olika patientgrupper och vi lär oss något nytt varje dag. Det är så klart utmanande och tufft ibland men det är samtidigt en väldigt rolig avdelning och vi är ett gott gäng, berättar Patrik, sjuksköterska på medicinavdelningen.
Vi erbjuder en spännande tjänst med stor variation både vad gäller diagnoser, behandlingar och patientgrupper. Hos oss får du goda förutsättningar att bygga en bred kompetens inom det internmedicinska området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi välkomnar såväl erfarna som nyutexaminerade sjuksköterskor.
Som person har du en positiv inställning och ser möjligheter vilket syns genom att du kan ställa om och anpassa ditt arbetssätt efter förändrade omständigheter som uppstår i vardagen. I kontakten med patienter och anhöriga förväntar vi oss att du är lyhörd och har ett ödmjukt och empatiskt förhållningssätt. Du är nyfiken och vill lära nytt, vilket syns i ditt sätt att ta egna initiativ på arbetsplatsen. Vi vill även att du, precis som vi, värdesätter och främjar ett gott samarbete såväl med kollegor och närmaste chef på enheten som med externa samarbetspartners samt andra verksamheter på sjukhuset. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Esplanadgatan 19 (visa karta
)
281 25 28125 Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Lina Nilsson, Vårdförbundet Lina.EJ.Nilsson@skane.se 0451-29 63 79 Jobbnummer
10006541