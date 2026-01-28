Sjuksköterska till Medicinavdelning för sommarsuppdrag
Vi söker en engagerad sjuksköterska för sommaruppdrag på Medicinavdelning 52, Hallands sjukhus i Halmstad, under perioden 2026-06-01 till 2026-08-30. Är du legitimerad sjuksköterska med 1-2 års erfarenhet och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande vårdmiljö under sommaren? Då är du varmt välkommen att ansöka via oss.
Vi erbjuder ett spännande uppdrag där du blir en del av ett erfaret team med fokus på god och säker vård. Uppdraget passar dig som är trygg i din yrkesroll, flexibel och har ett genuint engagemang för patienterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Skicka din ansökan via mail, vid frågor är du välkommen att kontakta via telefon: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medicin 52 Halmstad". Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), https://www.dittuppdrag.se
Halmstad (visa karta
)
302 33 HALMSTAD Kontakt
Bemanningsassistent
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245 Jobbnummer
9710492