Sjuksköterska till Medicinavdelning akut i Hässleholm
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2026-07-20
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Är du legitimerad sjuksköterska, eller står du inför att få din legitimation? Vill du arbeta i en stimulerande miljö och bli en del av ett team som präglas av gemenskap och arbetsglädje? Då kan du vara den vi söker till vår medicinavdelning akut (AVA)!
Ava har utrymme för 14 vårdplatser och här vårdas patienter över 18 år med varierande akuta medicinska sjukdomstillstånd. Vi bedriver internmedicinsk vård på hög nivå, med goda förutsättningar för både övervakning och intensivbehandling av patienter med svårare sjukdomar. Exempel är ST-övervakning vid ischemi, invasiv blodtrycksmätning och noninvasiv ventilation. Utöver detta har avdelningen även stabilare internmedicinska patienter.
På Hässleholms sjukhus är Ava den avdelningen med högst vårdnivå och det är bland annat härifrån personal utgår vid larm om livshotande tillstånd och hjärtstopp. AVA tillhör verksamhetsområdet (VO) Medicin och akutmottagningen som tillhör förvaltningen Nära Vård och Hälsa och vi har ett nära samarbete.
Det bästa med mitt arbete är de händelserika dagarna och att jag får möjlighet att utveckla en bred kompetens. Genom samarbetet mellan akuten och AVA får jag en helhet i mitt arbete som är väldigt givande, säger sjuksköterskan Karolinn.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
På vår enhet har vi utbildningssjuksköterska som arbetar med att inventera, planera, genomföra och följa upp kompetensutvecklingsbehoven på både individ- och gruppnivå. På så sätt bidrar vi till att du ska känna dig trygg i din roll som sjuksköterska och även utvecklas. Vi erbjuder dessutom en längre introduktion på tolv veckor som anpassas efter just ditt behov med en tydlig struktur, hospiteringar och interna utbildningar. Som nyutexaminerad sjuksköterska går du även ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar och klinisk färdighetsträning.
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande. Du arbetar med omvårdnadsinsatser, medicinskteknisk utrustning tillexempel NIV, infusion/sprutpumpar, övervakningsutrustning samt artärtryckset. Vi eftersträvar att arbeta teambaserat och till din hjälp finns både fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator, dietist och en avdelningsfarmaceut. Vi arbetar enligt personcentrerad vård med digital puls- och gröna korset tavla samt patientsäkerhet och vi är i uppstarten av omvårdnadsronder.
Möjligheterna att utvecklas i din yrkesroll och att ständigt fördjupa din kunskap inom akutvård är betydande. Vi är en avdelning som har en stor arbetsglädje. Det ska vara roligt och att gå till jobbet.
Vi välkomnar hospitering, ta gärna kontakt direkt med avdelningen på 0451-29 63 86.Kvalifikationer
Du som söker är eller kommer inom kort bli legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet från akutsjukvård och/eller slutenvård ser vi det som meriterande.
Vi ser gärna att du är lugn och trygg i dig själv, med ett genuint intresse och engagemang för att vårda och ge alla patienter högkvalitativ vård. Då du möter patienter som befinner sig i olika skeden i livet krävs även god förmåga till empati, gott bemötande och god omvårdnad. Du trivs med att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kommer att kalla aktuella kandidater till intervju under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjutillfällen sker efter v.31.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Esplanadgatan 19 (visa karta
)
281 25 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Jenny Norlin, Enhetschef jenny.norlin@skane.se 0724-60689 Jobbnummer
10006565