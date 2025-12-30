Sjuksköterska till medicinavdelning 83, USÖ
2025-12-30
Äntligen finns det en ledig plats på avdelning 83! Skulle du beskriva dig själv som positiv, flexibel och driven? Då kan du vara den vi söker!
På vår avdelning vårdar vi patienter inom två medicinska specialistområden. Våra patienter vårdas framför allt för olika typer av blodsjukdomar (hematologiska sjukdomar) samt mag-tarm- och leversjukdomar (gastroenterologiska sjukdomar). De hematologiska patienterna behandlas bland annat med cellgifter, antikroppsbehandling, transfusioner och autolog stamcellstransplantation. På mag-tarm- och leversidan ges bland annat mycket intravenös behandling samt biologiska läkemedel. Här vårdas även patienter inför och efter levertransplantation. Arbetsgruppen består av undersköterskor och sjuksköterskor samt utskrivningssamordnare.
Hos oss är patienten i fokus och ett genuint intresse för ständiga förbättringar ser vi som en självklarhet. Nu söker vi efter nya kollegor och förhoppningsvis är du den vi söker!
Verksamhetsområde medicin är ett av universitetssjukhusets största och är organisatoriskt uppdelad i fem sektioner; endokrinologi och diabetes, gastroenterologi, hematologi, nefrologi, samt allmän internmedicin. Här vårdas patienter med bland annat diabetes, mag-/tarmsjukdomar, blodsjukdomar, njursjukdomar, samt patienter som behöver akut internmedicinsk vård, ofta äldre och multisjuka patienter. Varje sektion har en öppenvårdsmottagning. Här finns också tre vårdavdelningar för inlagda patienter.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss leder du omvårdnaden av våra patienter och ingår i teamet kring patienten som arbetar med omvårdnad, utredningar och medicinska behandlingar. Du kommer även att vara delaktig i avdelningens verksamhetsutveckling, tar eget ansvar och tillsammans med oss arbetar mot våra mål, för oss är alla viktiga i vårt team.
Vi är måna om att du ska känna dig bekväm i ditt uppdrag och erbjuder därmed individuellt anpassad introduktions- och inskolningstid beroende på dina tidigare erfarenheter och behov.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län. https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdighttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:1002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Anna Hällzon 019-602 17 70 Jobbnummer
9665734