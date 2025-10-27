Sjuksköterska till medicinavdelning 5
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs / Sjuksköterskejobb / Bollnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Bollnäs
2025-10-27
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs i Bollnäs
, Söderhamn
, Gävle
eller i hela Sverige
På medicinavdelning 5 vårdar vi allmänmedicinska patienter dygnet runt, med extra kunskap inom njurmedicin. Här arbetar vi på en liten och trivsam enhet där vi hjälps åt för att ge trygg och bra vård till invånarna i södra Hälsingland.
Vi söker dig som vill göra skillnad - varje dag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i en omväxlande miljö i nära samarbete med övriga professioner på enheten. Vi vårdar flera olika patientgrupper och diagnoser så du får en bred erfarenhet samtidigt som du bidrar till att patientens vård och behandling håller en hög kvalité med fokus på patientsäkerhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• vara omvårdnadsansvarig
• dela läkemedel
• sätta PVK, ta prover och ge injektioner
• observera problem och förändringar i patientens tillstånd och agera efter behov.
Hos oss får du
• en introduktion anpassad efter dig och dina tidigare kunskaper
• ingå i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• ett varierande och utvecklande arbete
• utbildningsmöjligheter.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll, har lätt för att samarbeta och visar omtanke i mötet med både patienter och kollegor. Du tar egna initiativ, är flexibel i din vardag och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med din lyhördhet och positiva inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat och en bra upplevelse för patienterna.
För att lyckas i rollen krävs
• sjuksköterskelegitimation.
Erfarenhet inom påsdialys är meriterande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Kontakt
Madelene Sjölin, vårdenhetschef madelene.sjolin@regiongavleborg.se 072-5093460 Jobbnummer
9574664