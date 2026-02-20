Sjuksköterska till Medicinavdelning 4 i Malmö
2026-02-20
Gör skillnad. Varje dag.
Vi på Medicinavdelning 4 ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team i ljusa och fräscha lokaler med utsikt över Pildammsparken i Malmö.
Internmedicinsk slutenvård i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin som en verksamhet gemensamt med Skånes universitetssjukhus i Lund. Våra patienter kommer främst från akutmottagningen och medicinens akutvårdsavdelning, men även direkt från hemmet för vidare utredning och behandling. Vanligt förekommande diagnoser är hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), infektioner och diabetes.
Medicinavdelningen har tillsammans skapat ett tillåtande och välkomnande arbetsklimat i positiv anda. Här får du engagerade kollegor som välkomnar frågor och gärna delar med sig av både kunskap och erfarenheter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, dietist och farmaceut. Teamarbetet mellan undersköterska och sjuksköterska i det dagliga omvårdnadsarbetet är grunden i verksamhetens arbete, men det är det täta samarbetet med samtliga yrkesprofessioner som är avgörande för patienten.
På avdelningen har vi en specialistsjuksköterska som arbetar tillsammans med teamet i komplexa omvårdnadssituationer. På avdelningen finns också erfarna sjuksköterskor som teamhandledare och erfarna undersköterskor som kompetensstöd. Dessa funktioner finns till hands i det dagliga, patientnära arbetet för att stötta och utveckla personalen i sina yrkesroller.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet, där du med din kompetens har stor möjlighet att göra skillnad för patienten. Omvårdnaden utformas individuellt efter patienten och präglas av kontinuitet, delaktighet och professionellt bemötande gentemot såväl patienter som anhöriga. Vår strävan är att öka patienternas delaktighet samt öka deras kunskaper om sin sjukdom och behandling.
Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering och tydliga rutiner. Vi har ett starkt teamarbete med gemensamma beslut där du får utrymme att vara med och bygga upp en kultur kring personcentrerad vård. För oss är det viktigt att Region Skånes värdegrund genomsyrar vården och vårt arbetsklimat.
Vi arbetar kontinuerligt med att höja medarbetarnas kompetens så att du kan växa och utvecklas. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar och klinisk färdighetsträning. Vid intresse av specialisering erbjuder vi, förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden, även ett antal sökbara utbildningsanställningar, där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år. Vi har även erfarenhet av att arbeta med studenthandledning och möjlighet till handledarutbildning finns.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, såväl nyexaminerad som erfaren sjuksköterska. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Handledarutbildning och/eller tidigare erfarenhet av handledning av studenter är meriterande.
Vi värdesätter att du har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. Vidare ser vi att du är engagerad och vill bidra med ett framtidsorienterat arbetssätt. För ett givande samarbete ser vi även att du har ett flexibelt förhållningssätt, god prioriteringsförmåga och att du kan fatta självständiga beslut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och ett genuint intresse för att arbeta inom internmedicin.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
