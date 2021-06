Sjuksköterska till Medicinavdelning 4 i Bollnäs - Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning - Sjuksköterskejobb i Bollnäs

Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning / Sjuksköterskejobb / Bollnäs2021-07-01Hälso- och sjukvården har cirka 6500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden - Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient - så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.På Medicinavdelningen 4 Bollnäs vårdar vi patienter med akut stroke/TIA och efterföljande akut rehabilitering. Vi tar emot allmän internmedicinska patienter i mån av plats. Vi arbetar i multiprofessionella team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, kurator, apotekare och medicinska sekreterare. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt där det är viktigt att patienten är delaktig i sin vård. För oss är det viktigt att patient och anhöriga känner sig trygga och väl omhändertagna.För att du som nyanställd sjuksköterska ska känna dig trygg och redo att ta dig an vårdlagets arbetsuppgifter får du en individuell introduktion i kombination med avstämningssamtal, samt erbjudandet att få en strokekompetensutbildning. Hos oss finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en arbetsmiljö präglad av våra värderingar: professionalism & ansvar, öppenhet & ärlighet, respekt & ödmjukhet. Hos oss är samverkan mellan olika yrkeskategorier självklar.2021-07-01Som sjuksköterska hos oss på strokeavdelningen är du omvårdnadsansvarig för avdelningens patienter. Du arbetar tätt tillsammans med undersköterskor och har ett nära samarbete med övriga teammedlemmar. Du går rond med läkare, administrerar läkemedel, samordnar hemgångar, medverkar vid inskrivning och utskrivning. Du följer neurologstatus (NIH) samt NEWS för att nämna några exempel. Du deltar i omvårdnadsarbete i mån av tid och alltid i dialog med undersköterska. Dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter. Våra patienter är ofta i behov av rehabilitering och du deltar i denna process. Du är aktivt deltagande under morgonmöten och teamkonferenser.Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar och kan innebära arbete dagtid, kvällstid och nattetid.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för människor.Du sätter patienten i fokus och har en helhetssyn. Det är speciellt att arbeta med patienter som drabbats av hjärnskada, därför är du engagerad, tålmodig och flexibel. Du har lätt att arbeta med olika professioner, har förmåga att planera och strukturera samt prioritera.För att trivas hos oss behöver du kunna hantera den omväxlande vardagen på en medicinavdelning och vara duktig på att prioritera och växla mellan olika arbetsuppgifter utan att förlora i patientsäkerhet och kvalité. Du är ansvarstagande och kan arbeta målinriktat och systematiskt. Du ser dialog som ett viktigt verktyg i kontakten med patienter, kollegor och andra interna samt externa aktörer och har en god förmåga att samarbeta och delegera.Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord: Professionalism & ansvar, Respekt & ödmjukhet och Öppenhet & ärlighet.Ingen erfarenhet krävs.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTRegion Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-22Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning5839920