Sjuksköterska till medicinavdelning
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2025-11-17
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp SÄS nya medicinavdelning och utveckla framtidens moderna vårdavdelning.
Var med och påverka och skapa nya arbetssätt och nya tekniska lösningar!
Om oss och vår lediga tjänst
Medicinavdelningen består främst av två specialiteter men vi har också ett ansvar för allmän internmedicin. Vi arbetar i team tillsammans med undersköterskor, läkare och farmaceut.
På avdelningen utreder, vårdar och behandlar vi patienter med lung-/ och njursjukdomar. Vi samarbetar med öppenvårdsmottagningar där inlagda patienter ofta följs upp efter vårdtiden på avdelning. Patienterna har ofta komplexa vårdbehov och som sjuksköterska får du hos oss möjlighet att utveckla dig och din kompetens inom flera medicinska specialistområden.
Arbetstid
Anställning gäller för dygnets alla timmar, din arbetstid innefattar dag/kväll på rullande 10 v. schema och tjänstgöring 2 helger av 5. Under semesterperioden läggs ett separat semesterschema för avdelningen, vilket kan innebära andra arbetstider över dygnet denna period.
Detta får du:
Introduktionspaket med tillhörande bredvidgång.
Ett omväxlande och roligt arbete med gott stöd av kollegor.
Kompetensutveckling, föreläsningar och utbildningar utifrån dina och verksamhetens behov.
På vår enhet får du specialkompetens inom lung-/ njur och internmedicin.Publiceringsdatum2025-11-17Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har minst fyra månaders erfarenhet av yrket. Som person är du driven, målmedveten, positiv, engagerad och har en tydlig vilja att arbeta teambaserat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Välkommen att söka ett intressant och stimulerande arbete tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor! Vi genomför urval och intervjuer löpande under ansökningstiden. Bifoga yrkeslegitimation med din ansökan.
