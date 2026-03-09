Sjuksköterska till Medicinavdelning 2 - stroke och allmän internmedicin
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Är du en engagerad sjuksköterska som vill utvecklas inom strokevård och allmän internmedicin? Medicinavdelning 2 expanderar och söker nu fler kollegor till vårt dedikerade team!
Vi är en allmänmedicinsk avdelning där vi även erbjuder specialiserad vård för strokepatienter. I dagsläget har vi 16 vårdplatser och planen för 2026 är att utöka till 24 vårdplatser så nu behöver vi bli fler. Avdelningen består av ca 30 medarbetare och vi arbetar i multiprofessionella team, i enlighet med nationella riktlinjer för strokevård. Här på avdelningen får du möjlighet att växa tillsammans med oss och bli en del av vår målmedvetna satsning på att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vi är ett glatt och sammanhållet gäng som strävar efter att ständigt utveckla vården. Vi värdesätter en trygg arbetsmiljö där alla, både patienter och personal, känner sig delaktiga och nöjda. Hos oss får du stöd av en seniorsjuksköterska som hjälper nyanställda att komma in i arbetet, samt en koordinator och en utskrivningssjuksköterska som gör det dagliga arbetet smidigare.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på vår avdelning får du en varierad och lärorik arbetsdag, där du får möjlighet att arbeta med både strokevård och allmän internmedicin. Du leder omvårdnadsarbetet och arbetar nära våra undersköterskor i teamet. Arbetet kräver att du är flexibel och kan växla snabbt mellan olika arbetsuppgifter.
Vi erbjuder en strokekompetensutbildning i samarbete med Umeå universitet, som hålls på plats på lasarettet. Vi är även en del av sjuksköterskeutbildningen vid Uppsala universitet och tar emot studenter från olika terminer och professioner.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet inom slutenvård och medicin är meriterande, men vi värdesätter även din vilja att lära och växa i din roll. Du är flexibel, tycker om att samarbeta och har ett stort intresse för att arbeta med människor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Din kompetens
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter, där du ser möjligheter snarare än hinder. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter effektivt för att hålla uppsatta tidsramar. Du trivs med samarbete, är lyhörd i mötet med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att hantera utmaningar och eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Med din empatiska förmåga kan du sätta dig in i andras perspektiv och situationer på ett professionellt sätt, utan att ta över deras känslor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning. Som ny medarbetare hos oss på Lasarettet i Enköping får du en gedigen och stödjande start på din karriär. Utöver din arbetsplatsspecifika introduktion deltar du även i vår omfattande introduktionsvecka för nyanställda, KULE - Klinisk Utbildning Lasarettet i Enköping, där vi erbjuder ett interprofessionellt upplägg. Här får du möta och samarbeta med kollegor från flera olika yrkeskategorier. För nyexaminerade sjuksköterskor erbjuder vi också förstärkt introduktion i ytterligare tre månader. Det innefattar reflekterande yrkesmässig handledning samt skuggning och coachning av vår kliniska adjunkt. Du kommer också att delta i praktisk träning på vårt KTC (kliniskt träningscenter), en säker och stödjande miljö för att öva och utveckla dina färdigheter.
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsplats där du kan göra skillnad varje dag. Hos oss finns det också goda möjligheter till karriärutveckling, med kontinuerlig fortbildning och möjlighet att avancera inom lasarettet och Region Uppsala. Vi ser fram emot att du ska bli en del av vårt team och bidra till att göra skillnad i våra patienters liv.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Madeleine Berglind, 0171-41 73 64
Biträdande avdelningschef Helena Stenholm 0171-418273
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
