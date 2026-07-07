Sjuksköterska till Medicinavdelning 16, Sollefteå
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sollefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Sollefteå
2026-07-07
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Brinner du för personcentrerad vård och vill vara med i utvecklingen av en mer patientfokuserad miljö, kultur, vård och omsorg? Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team på Medicinavdelning 16.
Avdelning 16 i Sollefteå ingår i närsjukvårdsområde väster och innefattar geografiskt Sollefteå och Kramfors Kommun. I området finns ett sjukhus beläget centralt i Sollefteå efter Ångermanälvens kant. Här finns det lilla sjukhuset med det stora hjärtat där vi gemensamt möts upp för patientens bästa. Hos oss har vi korta beslutsvägar, nära samarbete mellan enheterna och en stor omtanke om den vi är till för, patienten. På avdelning 16 arbetar vi i team med undersköterska, läkare och rehabiliterande yrkesgrupper. Här vårdas patienter med allmänmedicinska åkommor. Du möter en varierande patientgrupp och får möjlighet till att utveckla en bred kompetens i bland annat hjärtinfarkter, hjärtsvikt, KOL, diabetes med mera. Vidare ställs du inför patienter i olika livsfaser och med olika behov, det är därför viktigt att du är flexibel i att kunna möta patienten där han eller hon befinner sig. Är du nyexaminerad sjuksköterska när du börjar hos oss så deltar du i ett fördjupat introduktionsprogram under ditt första år. Det ska hjälpa dig att känna trygghet i din nya yrkesroll och bidra till din kompetensutveckling.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Är du nyfiken på hur det är att bo och jobba i Sollefteå? Besök gärna Region Västernorrland - Medarbetare i Sollefteå berättar.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
På avdelningen jobbar vi med ett nära samarbete kring patienten. Du kommer arbeta i team tillsammans med undersköterska, läkare och rehabiliterande yrkesgrupper. På avdelning 16 i Sollefteå vårdas patienter med allmänmedicinska åkommor. Dina arbetsuppgifter kommer att innebära sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska på en medicinsk vårdavdelning.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete på sjukhus
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperEmpatisk förmåga
Flexibel
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Är du vår nya kollega? Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Väster Kontakt
Rekryterande chef
Birgitta Kjellström birgitta.kjellstrom@rvn.se +4662019144 Jobbnummer
9995299