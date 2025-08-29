Sjuksköterska till Medicinavdelning 1 i Malmö
2025-08-29
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter ett spännande arbete med stor variation där du får utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på Medicinavdelning 1 redan idag!
Vår avdelning bygger på koncept med "Hospital doctor/hospitalist". Teamet har ett holistisk tänkande kring patienten som inte begränsas av någon förutbestämd specialitetstillhörighet. Vi har därför patienter som traditionellt har tillhört andra specialiteter. Våra patienter kommer främst från akutmottagningen och akutvårdsavdelningen (AVA), för vidare utredning och behandling Patienterna är vuxna och vi har ett fokus på att möta de specifika behoven hos den multisjuka äldre patienten. Vårt mål är att kunna vårda fler olika typer av patienter med blandade specialitetsbehov, detta i nära samarbete mellan avdelningen och ett nätverk av specialitetsspecifika konsulter.
Avdelningen har dessutom ett tydligt fokus på utbildning/utveckling av personalen inom internmedicin. Platserna bemannas delvis från medicinavdelningarna, för att möjliggöra en strukturerad utveckling av medarbetarna. Som stöd i kompetensutvecklingen finns det teamhandledare och reflektion/utbildning är en del av arbetsstrukturen på avdelningen.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en sjuksköterska som vill delta i vår gemenskap och som är aktiv i sin egen kompetensutveckling. Vidare är du med och bidrar till avdelningens vidareutveckling samt våra patienters välmående.
I det kliniska arbetet med patienten har du en bred patientgrupp. Du arbetar tillsammans med sjuksköterske- och undersköterskekollegor i team och samarbeta med olika specialitetsområden beroende på patientens behov.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka i svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi välkomnar såväl nyexaminerade som erfarna sjuksköterskor.
Vi värdesätter att du har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. För ett givande samarbete ser vi även att du är flexibel, har god prioriteringsförmåga och att du kan fatta självständiga beslut samtidigt som du värdesätter att arbeta i team. Du har handlingsberedskap och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut, eftersom vi arbetar inom en akut verksamhet. Vidare har du god självkännedom, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och att det finns ett gediget intresse för att arbeta inom internmedicin.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
