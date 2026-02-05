Sjuksköterska till medicinavdelning - AVA i uppstart
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Sjuksköterska till akut och utvecklingsintensiv medicinavdelning - AVA i uppstart!
Vill du arbeta nära det akuta flödet, göra snabba och kvalificerade kliniska bedömningar och samtidigt få en bred kompetens i en trygg och utvecklande miljö? Nu söker vi sjuksköterskor till Medicinavdelning 4 på Kungälvs sjukhus - en avdelning där akut vård, lärande och utveckling möts.
Hos oss får du både trygghet och tempo, struktur och variation och kollegor som vill framåt - tillsammans.
Hos oss finns en senior sjuksköterskefunktion med tydlig klinisk närvaro i vardagen. Funktionen är en del av vårt systematiska arbete med patientsäkerhet, lärande och kompetensutveckling och ger trygghet för nya kollegor samt stöd och fördjupning för mer erfarna sjuksköterskor.
Det här är Medicinavdelning 4
Medicinavdelning 4 är en bred internmedicinsk vårdavdelning i en intensiv utvecklingsfas. I dag har vi 16 vårdplatser och står inför en utökning till 28 platser med fokus på akutvårdsavdelning (AVA).
Vi vårdar patienter med:
Internmedicinska tillstånd
Kirurgiska diagnoser
Detta innebär ett kunskapsintensivt, varierat och utvecklande arbete där du snabbt bygger en stark klinisk grund. Arbetet präglas av variation, flexibilitet och möjlighet att successivt bredda eller fördjupa din roll utifrån intresse och erfarenhet.
Parallellt med vårdavdelningen utvecklar vi:
MuTR - dagtidsverksamhet med fokus på medicinsk bedömning, utredning och samordning
Nära samarbete med sjukhusets övriga medicinavdelningar, inklusive HIA och IMA, vilket ger möjlighet att arbeta inom flera vårdnivåer, följa patienten genom vårdkedjan och fördjupa kompetensen inom mer avancerad vård
Tillsammans skapar detta en sammanhållen helhet där flera vårdnivåer samverkar - och där du som sjuksköterska kan utvecklas och prova nya roller utan att behöva byta arbetsplats.
Din roll som sjuksköterska
Hos oss arbetar du i team med läkare och undersköterskor, med stöd av senior sjuksköterska, i en personcentrerad vård med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och gott samarbete.
Arbetet präglas av:
Akuta och subakuta vårdflöden
Snabba vårdförlopp med fokus på bedömning, observation och välgrundade beslut
Medicinsk bredd och kliniska bedömningar
Tydlig teamstruktur med gemensamt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av vården
Beroende på din erfarenhet och ditt intresse finns möjlighet att arbeta regelbundet även i närliggande verksamheter som MuTR, HIA och IMA - alltid planerat och strukturerat.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som:
Trivs i en miljö med tempo och variation
Vill arbeta nära det akuta men i en organiserad och trygg kontext
Är nyfiken, ansvarstagande och gillar att lära dig nytt
Uppskattar samarbete och teamarbete
Du kan vara nyutexaminerad eller ha flera års erfarenhet.
Hos oss är det lika viktigt hur du vill arbeta som hur länge du har gjort det.
Utveckling och utbildning
Vi vill att du ska känna dig trygg - och växa över tid.
Därför erbjuder vi:
Individanpassad introduktion (4-5 veckor)
Täta uppföljningar med enhetschef
Regelbundna interna utbildningar inom medicin och omvårdnad Kliniskt basår för nyutexaminerade
Simulatorträning och verksamhetsövergripande lärande
Utveckling hos oss är inte ett projekt vid sidan av - det är en del av vardagen.
Hos oss kombineras det akuta med struktur, teamarbete och utveckling - för dig som vill växa, oavsett var i yrkeslivet du befinner dig.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning. Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar. Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.
Viktigt att du söker snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till ett glatt och utvecklingsinriktat gäng!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
