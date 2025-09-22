Sjuksköterska Till Mava Hjärtavdelning, Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
MAVA Hjärtavdelning i Örnsköldsvik tillhör Närsjukvård Norra. Avdelningen har en inriktning mot kardiologi samt medicinsk akutsjukvård. Vi värdesätter högt att utveckla vår verksamhet, patientsäkerhet, kompetensutveckling och arbetsmiljö är viktigt för oss.
Vi söker nu sjuksköterskor till vårt team! När du börjar hos oss får du en bra och lång inskolning. Vi har ett utarbetat mentorskap på avdelningen för sköterskor där du erbjuds personligt stöd och lärande från erfaren sjuksköterska. På avdelningen finns en handledningssjuksköterska som har som huvuduppgift att stötta och handleda personal dagligen i alla situationer som uppstår, från stort till smått.
Vi erbjuder möjlighet till kompetensutveckling inom såväl kardiologi som avdelningens övriga specialområden, exempelvis tolkning av telemetrier, utbildningar mm. Du som har CSN lån kan även få möjlighet till en avbetalning på lånet med 2000 kr under 24 månader.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid för närvarande placering på MAVA hjärtavdelning med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team tillsammans med undersköterskor och läkare. Du ansvarar för:
Patientens omvårdnad
Övervakning av vitala parametrar
Läkemedelshantering
Genomförande av beslutad behandling
Arbetsuppgifterna varierar utifrån patienternas behov. På avdelningen vårdas tex patienter med ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, hjärtsvikt samt internmedicinska patienter med exempelvis KOL, diabetes eller akuta infektioner.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kan arbeta 2 av 5 helger, samt dag och kväll och natt
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
