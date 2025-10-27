Sjuksköterska till Mälarbacken, korttids- och växelvård- extra personal.
2025-10-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Mälarbacken är ett vård- och omsorgsboende för äldre över 65 år.
På Mälarbacken bor 282 personer med olika inriktningar bestående av demens, somatisk, profilboende psykiatri samt korttids- och växelvård. Mälarbacken är en akademisk nod, vilket innebär att vi tar emot studenter för verksamhetslagd utbildning. Vi samarbetar med högskolor/universitet och Äldreförvaltningen. Mälarbacken ligger vid ett naturskönt område och hit åker man enkelt med t.ex. bil, buss eller tunnelbana.
Vi erbjuder
Din roll
Vi är en avdelning med högt tempo då det är in- och utflyttningar nästan varje dag. Korttidsplaceringarna är oftast från sjukhuset och geriatriken. Växelboenden kommer hemifrån och har olika intervaller när de vistas här. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter med ett HSL ansvar, bemanningsansvar på kvällar och helger. Uppdraget innebär mycket samarbete och kontakter med vårdcentraler, sjukhus och biståndshandläggare. Sjuksköterskor arbetsleder omvårdnadspersonal, delegerar ut arbetet och följer upp det och deltar i utveckling av enheten tillsammans med biträdande enhetschef. På enheten finns 26 lägenheter både somatisk och demens. På enheten arbetar det 2-3 sjuksköterskor på dagtid och kvällar och helger arbetar 1 sjuksköterska på avdelningen tillsammans med omvårdnadspersonal och fysioterapeut och arbetsterapeut.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad sjuksköterska, meriterande är om du har någon påbyggnadsutbildning inom geriatrik samt erfarenhet av arbete på liknande verksamhet eller inom akutvård på minst 1 år.
Du har förmåga till helhetssyn, är relationsskapande och har empatisk förmåga till boende och närstående. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten i HSL uppdraget.
Du är lojal mot fattade beslut samt har en förmåga att samarbete och samverka både internt och externt.
Du har och kan lätt prioritera och planera ditt arbete och delegera ut arbetsuppgifter och även följa upp kvalité.Publiceringsdatum2025-10-27Övrig information
Som sjuksköterska är du arbetsledare för undersköterskorna i omvårdnadsarbetet. På helger och kvällar är du bemanningsansvarig för enheten. Arbetstid, dag, kväll och helg- extra vid behov.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6063". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Bromma SDF, Mälarbackens vård och omsorgsboende Kontakt
Piret Nwaijah 0761206754 Jobbnummer
9574858