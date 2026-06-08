Sjuksköterska till Mag- och tarmmottagning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-06-08
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Vill du kombinera arbete med patienter med inflammatoriska tarm- och leversjukdomar med ditt intresse för medicinsk teknik? Här på mag- och tarmmottagningen i Kristianstad får du arbeta i ett team där patienten alltid är i fokus. Här arbetar vi med ett empatiskt förhållningssätt för att vi ska kunna möta våra patienters olika behov på allra bästa sätt. Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen att söka dig till vår trivsamma arbetsplats!
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Vi är cirka 2 600 medarbetare.
Mag- och tarmmottagningen är en del av verksamhetsområde medicin på CSK. Vår personal består av ett välfungerande team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Här har vi en god stämning och en fin gemenskap! Vi erbjuder dig en trivs arbetsmiljö med en personalgrupp som har roligt tillsammans i arbetet och alltid nära till skratt!
Till oss kommer patienter som behöver göra endoskopiundersökningar så som gastro-, kolo- eller bronkoskopi för att undersöka och/eller behandla mage och tarm till följd av konstaterad sjukdom. Vi har även patienter som får behandling för inflammatoriska tarm- och leversjukdomar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en sjuksköterska som vill bli en del av vårt team!
Som sjuksköterska på vår mottagning tar du hand om patienten, assisterar skopisten, ger läkemedel samt övervakar och dokumenterar vårdförloppet. Därtill arbetar du med provtagning, läkemedelsbehandling, undersökning och andra behandlingar av mag-, tarm- och leversjuka patienter. Vi arbetar även en hel del med medicinskteknisk utrustning.
Hos oss arbetar du som sjuksköterska både på mottagning, där du ger behandling till våra patienter som har inflammatoriska tarm- och leversjukdomar, och med endoskopi. I din roll kan det bli aktuellt med att ansvara för att planera dagens program, inklusive akuta patienter, samt för inbokning av patienter och telefonrådgivning. Vi värnar om kompetensutveckling hos oss därför har vi varannan vecka APT och varannan utbildning inom aktuellt område.
Hos oss får du en introduktion som är anpassad efter dina behov och tidigare erfarenhet. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av endoskopi- och sjuksköterskemottagning. Vi ser gärna att du har intresse för inflammatoriska tarm- och leversjukdomar samt medicinteknisk utrustning.
Vi söker dig med en god förmåga att, med ett empatiskt förhållningssätt, kunna se och möta patienters olika behov. För att trivas och lyckas i tjänsten är det viktigt att du är noggrann, prioriterar väl och har förmåga att snabbt ställa om när förutsättningarna i arbetet ändras. Du trivs med att arbeta i team samtidigt som du har förmågan att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324455". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
J A Hedlunds väg 5 (visa karta
)
291 85 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Sjuksköterska, Vårdförbundet
Elin Neuman Elin.Neuman@skane.se 0443092267 Jobbnummer
9952179