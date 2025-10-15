Sjuksköterska till Lungmottagning dagvård i Kristianstad
2025-10-15
Gör skillnad. Varje dag.
Är du driven och engagerad i att ge så bra vård som möjligt? Tycker du det är viktigt och lärorikt att bidra till verksamhetens utveckling och viktiga uppdrag? Vi välkomnar nya kollegor till vårt fantastiska team på Lungmottagning dagvård i Kristianstad.
Inom verksamhetsområde (VO) medicin på Centralsjukhuset i Kristianstad finns område lungmedicin. Vår verksamhet består av öppenvård och slutenvård. På Lungmottagning dagvård bedrivs (högspecialiserade) lungcancerbehandlingar, utredningar och olika undersökningar. Hit kommer också patienter med andra sjukdomar i lungorna och tillstånd som påverkar andningen. Många av våra patienter behöver andningshjälpmedel, till exempel syrgas och bilevel.
Vi söker två sjuksköterskor, en för ett vikariat på cirka ett år och en för en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierad arbetsdag med mycket eget ansvar, där du får möjlighet att jobba både på lungdagvården och på lungmottagningen. Dina arbetsuppgifter består av patientnära arbete såsom förberedelser inför läkarbesök där du exempelvis bistår med spirometri och gångtest. Du planerar och genomför såväl systematiska som understödjande biologiska/onkologiska behandlingar, samt deltar i den långsiktiga planeringen för patienterna. I arbetsuppgifterna ingår även telefonrådgivning med hög tillgänglighet och vid behov etablerar du även kontakt med andra vårdgivare. Det förkommer en del administrativt arbete i olika kvalitetsregister.
Som sjuksköterska är du en viktig del av vårt team bestående av läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, kurator samt fysioterapeut. Vi har också ett nära samarbete med hjälpmedelscentralen. I vår föränderliga verksamhet möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp där du har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där vård och behandling utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande.
Upplärning sker under längre tid tillsammans med mycket vana kollegor och du får succesivt ta eget ansvar för det dagliga arbetet. För dig som är intresserad av forskning finns det möjlighet att framöver delta i olika studier. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet inom lungmedicin. Specialistutbildning inom onkologi och/eller erfarenhet av arbete med patienter inom cancervård är också meriterande.
Som person är du lyhörd och flexibel med en positiv inställning samt ett driv och engagemang för ditt arbete. Du strävar alltid efter att ge dina patienter vård av högsta kvalitet. Vi ser gärna att du är med och utvecklar våra gemensamma arbetssätt och tekniker för att kunna möta framtidens vårdbehov. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett gott bemötande och kan ändra din planering utefter situation. För att trivas hos oss är det viktigt att du värdesätter teamarbete, samtidigt som du uppskattar självständigt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
