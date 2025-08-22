Sjuksköterska till Lungmottagning bronkoskopi i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Söker du dessutom ett stimulerande arbete där du har möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Område lungmedicin tillhör Verksamhetsområde hjärt- och lungmedicin. Inom området finns det lungavdelningar samt högspecialiserade mottagningsteam fördelat på orterna Malmö och Lund. På Lungmottagning bronkoskopi i Lund arbetar vi i team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare, kontaktsjuksköterskor och kuratorer tillsammans för en god lungcancervård.
Vi är en högspecialiserad enhet dit patienter kommer för att utredas för olika lungsjukdomar men främst ligger fokus på utredning av lungcancer. I vårt flöde startar patienten hos läkare och kontaktsjuksköterska för att sedan gå vidare till utredningsdelen där bronkoskopin utförs. Vår enhet är under ständig utveckling med en härlig framåtanda där patientens välbefinnande alltid står i fokus.
Läs gärna mer om SVF Lungcancer på regionalt cancercentrum, www.cancercentrum.se
Vi välkomnar en sjuksköterska med stort engagemang till vårt härliga team på Lungmottagning bronkoskopi!
I din roll som sjuksköterska hos oss får du en arbetsdag med varierande och stimulerande arbetsuppgifter i ett omväxlande tempo. Du arbetar i team med trevliga och engagerade arbetskamrater där ni tillsammans erbjuder patienten en trygg undersökning och omvårdnad. Arbetet innefattar att assistera vid högteknologisk diagnostik. Vidare ingår pre- och postoperativ vård av patienter som genomgått exempelvis bronkoskopi, EBUS och endobronkiella interventioner i narkos. Vi utför även pleuratappningar och dräninläggningar.
Vi är en högspecialiserad verksamhet vilket ger goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. För att du ska vidareutvecklas inom vårt verksamhetsområde har vi regelbunden internutbildning med både externa och interna föreläsare. Du är även varmt välkommen att hospitera hos andra verksamheter.
Annonsen avser dagtjänst, måndag till fredag. Viss tjänstgöring på avdelningen kan förekomma i framtiden utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet som sjuksköterska, gärna inom endoskopiverksamhet och/eller lungsjukvård/lungkirurgi är det meriterande.
Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och har en god förmåga att arbeta självständigt. För att trivas i tjänsten har du framåtanda och ett intresse för teknik, utveckling och lärande. Vi ser att du delar med dig av dina kunskaper, ditt engagemang och din positiva inställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vår kultur präglas av Region Skånes värderingar, det är därför viktigt för oss att du känner dig bekväm med att arbeta i linje med dem. Läs gärna mer om våra värderingar och hur vi arbetar med dem här: Våra värderingar - Region Skåne
• Vårt arbete är spännande, kul, fascinerande, utvecklande, tekniskt och betydelsefullt, säger sjuksköterska Gabriella hos oss. Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag hälsar teamet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
