Sjuksköterska till lungmedicinsk slutenvårdsavdelning
2025-12-12
Vill du vara med och göra verklig skillnad för patienter med komplexa lungsjukdomar i en arbetsmiljö där din kompetens och omtanke värdesätts? På avdelning O121 lungmedicin erbjuds du chansen att arbeta i en av regionens mest högspecialiserade lungmedicinska miljöer - där varje patient möts med expertis, respekt och hjärta.
Vårt erbjudande
Varför avdelning O121 lungmedicin?
Här vårdar vi patienter med allt från lungcancer och pleurasjukdomar till lungtransplantat och andra avancerade lungsjukdomar - både i akuta och palliativa skeden. Vår avdelning är en del av Sydöstra sjukvårdsregionens kompetenscentrum för cancer- och lungsjukvård och kännetecknas av hög specialistkompetens, samarbete och ständig utveckling.
Vi är ett team som lär av och stöder varandra och sätter patienten i fokus. Hos oss får du dagligen möjlighet att växa - både professionellt och personligt.
Vad gör oss unika?
Utveckling i fokus: Vi satsar på din kompetens med schemalagd tid för fortbildning och administrativ tid för utveckling
Psykologisk trygghet: Dagliga reflektionsmöten och reflektion i team hjälper oss att möta arbetsdagens utmaningar tillsammans och sträva efter en arbetsplats där alla medarbetare känner sig trygga och sedda
Starkt team: Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp där lärande och stöd genomsyrar vardagen
Personcentrerat ledarskap: Våra vårdenhetschefer kombinerar ledarskap med klinisk erfarenhet och stöttar dig i ditt arbete
Karriärutveckling: Möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska med bibehållen lön
Trygg start för dig som är ny: Ett genomarbetat introduktionsprogram med fokus på professionell utveckling och trygghet under hela det första året hos oss
Flexibilitet: Individuell schemaläggning via Tessa som baseras på ditt önskemål- din återhämtning är viktig för oss
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på lungmedicin får du arbeta med avancerad medicinsk vård i en dynamisk och meningsfull miljö. Du hanterar allt från cytostatikabehandling till avancerade andningsstöd som NIV och CPAP, thoraxdränage - alltid med patientens bästa i fokus. Du är en nyckelperson i det multiprofessionella teamet och bidrar till att skapa trygghet och trygg vård i alla skeden, från utredning till palliativ vård. På "lungan" finns 15 vårdplatser, uppdelade på tre team, dvs. 5 patienter per team.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom medicinsk/ onkologisk vård och har ett genuint intresse för lungsjukvård och vill utvecklas inom området. Du har även lätt att samarbeta i team och är flexibel i en förändlig miljö. Du vill arbeta i ett professionellt och närvarande team som vårdar akut sjuka patienter dygnet runt och utvecklas i din yrkesroll på en trygg, lärande och välkomnande arbetsplats. Du är även delaktig, vill påverka och utveckla lungmedicinsk vård på ett universitetssjukhus. Du vill arbeta nära patienter utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
Känner du igen dig? Då är du varmt välkommen att söka!
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
