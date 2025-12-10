Sjuksköterska till lungmedicin avdelning 51
2025-12-10
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Tillsammans med oss på avdelning 51 blir du expert på specialistvård inom lungmedicin och internmedicin!
Om verksamheten
På avdelning 51 bedriver vi specialistvård inom lungmedicin och internmedicin.
Vi är experter inom vårt område och träffar patienter med många olika diagnoser och behandlingar. Vi är därför helt rätt arbetsplats för dig som alltid vill utvecklas och som tycker att det är spännande att arbeta med bredden inom yrket som sjuksköterska. Här kombinerar vi omvårdnad och avancerad medicinsk teknik för att våra patienter ska få bästa möjliga vård.
Förutom att området lungmedicin är spännande blir du en del av ett fantastiskt gäng med stor medicinsk kompetens. Dina kollegor har en bred kompetens och stor erfarenhet. Tillsammans skapar vi en god arbetsplats där det alltid finns någon att fråga och bolla med!
För att visa på vikten av ständig utveckling har vi en karriärutvecklingsmodell som är ger dig möjlighet att påverka din utveckling framåt!
Att vara sjuksköterska hos oss
Vi vet att det är viktigt för dig som sjuksköterska att få tid till patienten och ha möjlighet att ha patienten i fokus. Som ett led i att skapa detta stärker vi upp teamet runt patienten. Bland annat har våra undersköterskor ett utökat ansvar så att tid för dig som sjuksköterska frigörs. I det utökade ansvaret ingår handräckning av läkemedel och hantering av bland annat sond, pvk och bipap.
Din roll som sjuksköterska i teamet är att planera omvårdanden och sedan utföra den tillsammans med teamet runt patienten. Du är arbetsledare för ditt team och för att du ska känna dig trygg i din roll kommer du att genomgå intern utbildning. Teamet består av undersköterskor, farmaceut, biträde och fysioterapeut. Vid behov ingår även dietist, arbetsterapeut och kuratorer.
Dessutom har vi en receptionist alla vardagar, SAMSA-undersköterska och slutenvårdsdos.
Vi arbetar även med daglig styrning och förbättringstavla för att ständigt förbättra och utveckla vården och arbetsmiljön. För oss är utveckling viktigt och vi jobbar ständigt med intern vidareutbildning.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska.
Du tycker om att arbeta med och för människor. Du är bra på att se helheten och tycker om att samarbeta och ser teamet som en betydelsefull del i ditt arbete. Då arbetet som sjuksköterska är mycket självständigt och bygger till stor del på egna analyser och bedömningar ser vi även att du en stabil och trygg person som är tydlig i din kommunikation till patienter och anhöriga, men även till det egna teamet och de som vi samarbetar med.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden.
Vi har som mål att kunna erbjuda en möjlighet till arbete 2 helger av 5 för dig som önskar det!
Arbetstiderna omfattar dag-, kvälls- och nattpass.
Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer! Vill du övertygas om att vi är rätt arbetsplats för dig? Välkommen att hospitera hos oss en dag!
Kliniskt basår
Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i Kliniskt basår med regelbundna mentorssamtal på avdelningen. Läs mer om det kliniska basåret här
Vad väntar du på!? Vi ser fram emot din ansökan!
