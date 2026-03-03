Sjuksköterska till lungdagvården, Sunderby sjukhus
2026-03-03
Ta steget till ett utvecklande arbete som utredningssjuksköterska
Vill du arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö där patientens behov alltid står i centrum? Vi söker en utredningssjuksköterska som med trygghet och kompetens kan bidra till vårt team.
Lung-och Allergisektionen vid Sunderby sjukhus är länets specialistklinik för sjukdomar som rör andningsorganen hos vuxna. På lungdagvården utreder och behandlar vi maligna lungsjukdomar. Vår utredningsenhet går under lungdagvården men här utreder vi alla former av lungsjukdomar.
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där samarbete, kompetens och omtanke står i centrum. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av utveckling, modern teknik och ett starkt fokus på patientens bästa. Här får du möjlighet att växa, påverka och göra verklig skillnad - varje dag.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet av yrket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med lungsjukvård men det är inget krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att assistera vid operativa ingrepp, och är teknisk intresserad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är självgående, flexibel och mogen på så sätt att du är stabil, trygg och har god självinsikt.
Det här får du arbeta med
Som utredningssjuksköterska kommer du att ha en central roll i att planera, förbereda, assistera vid olika lungmedicinska ingrepp samt att du ansvarar för patientens för- och eftervård. I rollen ingår även mottagningsuppgifter såsom att boka, rådgivning, undervisa patienter, anhöriga och vårdpersonal samt ge stöd. Du arbetar nära patienten och samverkar med olika professioner för att säkerställa hög kvalitet i vården.
Det här erbjuder vi dig
• En individuell anpassad inskolning av erfarna kollegor så du känner dig trygg i ditt arbete
• En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, kvalitet och omtanke.
• Ett roligt och varierande arbete med mycket patientkontakt.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid med viss flexibilitet. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ulrika Åström ulrika.astrom@norrbotten.se 0920-28 38 88 Jobbnummer
9774251