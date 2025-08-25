Sjuksköterska till Lungavdelning 23B, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Lungavdelning 23B består av 12 vårdplatser och en mottagning med stor verksamhet inom profildiagnoserna lungcancer, obstruktiva och interstitiella lungsjukdomar. På Lungavdelningen vårdar vi i huvudsak patienter med olika lungdiagnoser. Vi är uppdelade i tre vårdlag och har ett tätt samarbete med vår avdelningsläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietist för att bibehålla kontinuitet i vårt personcentrerade arbete.
Nu söker vi sjuksköterska till Lungavdelningen 23B. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss ingår du i vårt multiprofessionella team och förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, ingår intern utbildning inom användandet av:
Hemventilatorer
Syrgasbehandlingar
Lungdränage
Artärblodgastagning
Palliativ omvårdnad
Tjänsten innebär tjänstgöring dag/kväll samt två helger av fem med ett fast rullande schema. Inom förvaltningen använder vi kompetenstrappor för att säkra, behålla och utveckla våra kompetenser för att nå uppsatta mål, ge patienten en säker vård och ett gott bemötande.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Omdöme
Samarbetsförmåga
Kulturell medvetenhet
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
